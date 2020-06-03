股市欣欣向榮的背後：CMBS違約潮要來臨了嗎？

根據商業不動產抵押貸款證券 (CMBS) 數據供應商 Trepp 數據顯示，CMBS 貸款的違約率，自 4 月份以來呈現持續上揚的趨勢，且 Trepp 預估，6 月份的違約狀況將會更為嚴重，擔憂大規模違約潮恐將來臨。

根據統計數據，逾期天期在 30 天以上的 CMBS 貸款比率，於 4 月份報 2.29%，於 5 月份大幅上升至 7.15%，創下自 2009 年金融海嘯時期以來最大增幅。

在一年前，逾期天期在 30 天以上的 CMBS 貸款比率，僅達 2.66%，而在 6 個月前則為 2.34%。

根據歷史數據，CMBS 貸款違約率的最高紀錄為 2012 年 7 月的 10.34%，Trepp 預估，由於債務人持續面臨財務壓力，6 月份的違約率恐將超越歷史高點。

逾期天期在 30 天以上的 CMBS 違約貸款比率 (圖：Zero Hedge)

若考慮逾期天期在寬限期內 (30 天以內) 的貸款違約案件，則 4 月份的違約比率高達 8.07%，5 月份則小幅下滑至 7.61%。儘管在 4 月份時，大部份的違約貸款仍在寬限期之內，但由於債務人持續無力償還，逾期天期也隨之拉長。

逾期天期在寬限期內、及 30 天以上的 CMBS 違約貸款比率 (圖：Zero Hedge)

此外，部份貸款在通過了寬限條款之後，便從違約貸款轉而被歸類為正常狀態，因此並不被列入違約貸款的統計，使得貸款違約率的計算有被低估的疑慮。而若這些債務人在用盡了寬限條款後仍無力償還，則將會立即引發違約潮。

CMBS 違約貸款各逾期天期比率 (圖：Zero Hedge)

另外，目前逾期天期在 60 天以上的 CMBS 違約貸款比率，為 2.17%，由於 5 月份大多數違約貸款的逾期天期皆落在 30 天至 60 天之間，因此，預估至 6 月份時，逾期天期在 60 天以上的貸款數恐將大幅攀升。