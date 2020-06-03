全新5月營收月減1.9% 寫1年多來低點 全年正向看5G需求

砷化鎵磊晶片廠全新 (2455-TW) 今 (3) 日公告 5 月合併營收 1.93 億元，月減 1.91%、年減 4.3%，為近 14 個月低點，累計今年前 4 月營收達 10.4 億元，年增 17.72%，展望今年，全新仍正向看 5G、ToF 滲透率提升。

全新表示，5 月光通訊、Wi-Fi 6 產品需求穩定，手機射頻元件 (RF) 因終端需求減少比重降低，但隨著疫情在全球有趨緩現象，品牌廠 5G 手機推出計畫不變，預期將有助下半年營運成長。

針對美國加強華為禁令，全新指出，位居供應鏈上游，預期中下游廠商仍會尋求不同供應鏈，加上各大品牌廠都積極爭取 5G 商機，評估影響有限。

市調機構 Strategy Analytics 日前報告指出，今年第 1 季 5G 手機出貨僅達 2410 萬支，超越去年全年 1900 萬支，在各大品牌廠推出 5G 手機後，估今年全球 5G 手機出貨量將達到 1.99 億支，滲透率成長至 16%。

宏捷科 (8086-TW) 昨也公告 5 月營收，受惠路由器需求大增，合併營收達 2.79 億元、月增 0.98%、年增 79.85%，續創近 52 個月來新高，累計今年前 5 月合併營收 13.69 億元，年增 132.26%。