歐洲失業人口持續增加 德國5月失業率創4年最高

歐盟統計局於週三 (3 日) 公佈歐元區 4 月份的失業率，報 7.3%，較 3 月份的 7.1% 上升，顯示受到防疫封鎖措施的影響，歐洲就業市場仍面臨沉重的壓力。

此外，整體歐盟地區於 4 月份的失業率則報 6.6%，較 3 月份的 6.4% 增加。Capital Economics 的經濟學家 Andrew Kenningham 表示，市場先前預估歐洲 4 月份的失業率將達 8% 以上，因此實際數字仍優於預期。

但是，Kenningham 預估，在接下來的幾個月，隨著薪資補貼措施到期、企業相繼倒閉、以及勞動人口重返就業市場，歐洲的失業率將會持續上升，且於今年年底前恐將攀升至 12%。

歐洲失業人口的增加，主要來自於年輕的勞動人口，根據數據顯示，歐元區 25 歲以下勞動人口的失業率，從 3 月份的 15.1%，上升自 4 月份的 15.8%。此外，西班牙、義大利、及法國的年輕失業人口比率，則分別高達 33.2%、20.3%、及 21.8%。就連瑞典的年輕人口失業率也高達 24.4%，即使該國並未採取嚴格的防疫封鎖措施。

另外，據《彭博》報導，德國 5 月份的失業人口增加了 23.8 萬人，總計達 287.5 萬人，失業率則為 6.3%，較 4 月份的 5.8% 上升。

德國失業率 (圖：Bloomberg)

除此之外，根據調查顯示，德國有 700 萬名的就業人口已遭到工作時數削減，而在這些遭工時縮減的員工中，有 3 分之 1 來自於餐飲、零售、及飯店產業。

目前歐洲地區已開始放寬封鎖措施，並計劃重啟經濟活動。義大利於週三 (3 日) 開始正式解除禁足令，並允許民眾於義大利境內自由外出活動。

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