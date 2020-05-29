400萬人重返職場 美5月失業率仍預估逼近20%

隨著美國各地經濟逐步重啟，就業市場亦有所好轉，最新數據顯示，本月初已有近 400 萬人重返工作崗位，但仍有 210 多萬人申報失業救濟補助，經濟學家預估 5 月份失業率仍將躍升至逼近 20%。

截至 5 月 16 日，美國連續申領失業救濟金人數已經減少 386 萬人，至 2,105 萬人，這是目前為止失業救濟請領數據最大幅度的逆轉。

由於企業、商店和餐館暫時歇業，過去 10 週中，申請失業救濟者累計超過 4080 萬人；然而經濟學家認為，即便企業重新營運，仍有許多勞工無法重返工作崗位。

威爾明頓信託基金會 (Wilmington Trust) 經濟學家 Luke Tilley 認為，勞動市場仍未健全，儘管經濟重啟且美國小型企業署 (SBA) 推出薪資保護計畫，能帶回部分勞動力，但這無法阻止下個月非農報告中的失業率攀升，也無法讓失業率在下半年迅速下降。

美國勞工部於週四 (28 日) 公佈截至 5 月 23 日當週初請失業金人數，報 212.3 萬人，高於市場預估值 210 萬人，仍較前值 244 萬人改善，顯示隨著美國各州逐步重啟經濟活動，就業市場壓力亦有望獲得紓緩。

失業救濟續請人數走勢 (圖片: CNBC)

經濟學家指出，這兩個半月來失業請領總人數累計超過 4000 萬人，其中不包含美國政府 2.2 兆美元救助法案 (CARES ACT) 中的額外失業津貼申請 (PUA)，截至 5 月 9 日當週該申請人數已逼近 800 萬，

MUFG 聯合銀行金融經濟學家 Chris Rupkey 表示：「這數字實在太驚人，它仍比大蕭條的任何一周提出失業補助的人數還至少要多出三倍。」

經濟學家們說，續請 PUA 失業津貼的申請總數只是兩週以前的數字，各州政府還無法完全處理好幾週前提交的申請書，因此很難讓人掌握確切失業情況。

根據 Refinitiv 調查顯示，5 月份估計將流失 750 萬個就業機會，而 4 月份為 2050 萬個；失業率預計將從 4 月份的 14.7% 上升至 19.8%。

經濟學家指出，會有更多被暫時被解僱的勞工發現他們的失業是永久性的。

大都會人壽投資管理 (MetLife Investment Management) 分析師 Drew Matus 表示：「持續性的失業救濟請領會證明這一事實，這並沒有改變我們失業率長期居高不下的情況。」