下一個脫歐的 會是義大利嗎？

5 月 27 日，義大利政治團體 Italia Libera 向最高上訴法院提交了一項憲法法案，要求針對義大利使否脫歐進行公投。Italia Libera 向最高上訴法院提交的法案草案的標題是「呼籲對該國脫歐進行全民公投」。

該團體表明，可以採取一種體制性的途徑，讓公民決定是否要留在歐盟。對於那些期望脫歐的人來說，現在恐怕是獲得最多支持脫歐票數的最佳時機，因為在疫情爆發期間，義大利被歐盟所拋棄。

參與該法案的律師 Gian Luca Proietti Toppi 表示，有必要告訴義大利民眾，「睜開眼睛，直視只為了財務而參加歐盟的殘酷後果」。

Toppi 表示：「要從舊的官僚主義和歐盟壓迫性上解放出來，脫歐後的義大利管理起來肯定很複雜。但是，Italia Libera 已經讓專家和學者努力制定了一套計劃，以確保義大利人的儲蓄並免除債務危機。」

儘管 Toppi 沒有明確表示名在疫情高峰期間歐盟放棄了義大利，但他確實強調了歐盟如何在經濟上剝削義大利。

Toppi 認為，參加歐盟有許多優勢，最顯著的是人民在國界間的自由流動，以及偕同歐洲刑警組織打擊犯罪的能力。但是，在沒有歐盟議會布魯塞爾和柏林等霸權機構的情況下，這些多邊協議也是可以存在的。正如 Toppi 所表示，義大利原先認為歐盟是「一個由人民而不是由銀行家所組成的社群」。南歐普遍不滿歐盟早已放棄了所謂的自由主義理想，轉而維護自身利益。

對此，歐盟領導人正急切的力挽狂瀾。歐盟委員會主席 Ursula Von Der Leyen 和歐洲央行行長拉加德 (Christine Lagarde) 宣布了前所未有的刺激措施來協助歐洲度過財務困境，並承諾提供真正的援助。

但是，正當疫情開始使醫院不堪重負時，義大利人記得拉加德曾於 3 月 13 日所表示的，疫情僅僅只是義大利的問題。這也促使義大利人開始將歐盟旗幟從公開展示中撤下，並用俄羅斯和中國旗幟取代，以感謝這兩個國家在布魯塞爾和柏林拋棄義大利後對國家的巨大幫助。

義大利央行行長預計，2020 年義大利的國內生產總值將下跌 13%，因此，Toppi 也強調，義大利不需要更多的債務，因為這將使義大利被國際投機者所操弄。

與英國脫歐相比，「義大利脫歐」(Italexit) 恐怕對歐盟聲譽的打擊更大。作為 G20 國家，義大利使用歐元，而英國則保持貨幣主權並繼續使用英鎊。因此，為防止義大利在未來幾年有可能退出歐盟，歐盟當權者必須注意政治失誤，並努力設計一個尊重國家主權並在對等的基礎上所建立新社群。