十銓看5G、AI應用帶動 遞延需求爆發可期

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (3) 日召開線上法說，總經理陳慶文表示，第 2 季記憶體現貨價緩跌，營收、獲利將下滑，不過需求只是遞延，在 5G、人工智慧等應用驅動下，遞延後的需求爆發可期。

陳慶文表示，今年第 1 季受惠產業向上循環，電競及工控持續成長，加上庫存調節得當，營收、獲利與均符合預期，不過，肺炎疫情爆發影響市場需求，產業界原先看好今年，但歐美地區尚未完全解封，消費者採購行為產生很大改變。

陳慶文指出，因疫情影響，全球消費型態丕變，遠距工作及電商銷售成為日常，電商通路銷售佔比原先約 3 成，近 1、2 個月則大幅成長至 7 成以上，但先前已持續佈局電商通路，銷售量並未明顯受影響。

陳慶文表示，第 2 季記憶體合約價仍強勁，現貨價維持緩跌，市佔率持續增加，價格走跌將使第 2 季營收略降、獲利也下滑，疫情雖影響市場需求，但需求不會不見，只是遞延。

對於全球經濟復甦情況，陳慶文預估，經濟要復甦得待今年第 4 季或明年第 1 季，但不預期全球經濟復甦腳步會快速，長期而言，在 5G、人工智慧等應用驅動下，將帶動相關伺服器等資料運算儲存及終端智慧設備發展，遞延後需求爆發可期。