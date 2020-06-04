歐盟力推經濟刺激+美元避險需求下降 歐元7連漲

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情放緩，各國開始放寬封鎖措施並重啟經濟活動，市場預估全球經濟將有望逐漸自谷底回升，促使投資人對於風險性資產的偏好增加，並降低對避險性資產美元的需求。

美元匯率於近日來走弱，而歐元兌美元匯價則呈現連續 7 天升值，為自 2013 年 12 月以來為期最長的走強態勢。

於週四 (4 日) 台北時間凌晨 0 時許，歐元兌美元匯價上漲 0.67%，報 1.1244。

歐元兌美元匯價 15 分鐘 k 線圖

除了對於經濟重啟的期待之外，新冠疫情尚未出現第二波大規模感染的跡象，亦為推升風險性資產價格的主因。因此，儘管近日來中美緊張關係升級，美國國內亦爆發了大規模的示威抗議活動，但美股於近日來仍持續攀漲。

此外，為了減輕疫情的衝擊，歐盟於日前宣佈將推出規模達 7500 億歐元的經濟刺激計劃。其中，5000 億歐元將以現金形式發放，剩下的 2500 億歐元則將以貸款形式提供。

高盛外匯部門主管 Kamakshya Trivedi 和 Zach Pandl 表示，若本次所推出的 7500 億歐元「復甦基金」，能夠幫助歐盟成員國從疫情的衝擊中復甦，則可能促使歐盟推出更多共同的財政刺激措施，並推升歐盟的共同借款，進而增加市場上歐元計價債券的供給量，並促使投資人對歐元需求上升。

但儘管如此，由於債券殖利率低、及企業獲利不振的問題，高盛分析師對於歐洲資產，在短期內仍抱持著較為觀望的態度。

歐洲央行將於本週四 (4 日) 召開利率會議，經濟學家預估，央行將會宣佈額外增加 5000 億歐元 (約合 5550 億美元) 的緊急資產購買規模，以避免經濟面臨更嚴重的衰退。