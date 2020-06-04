 1

〈紐約匯市〉經濟復甦在望 美元走軟 資金流向高風險貨幣

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉全球經濟復甦在望 美元走軟 資金流向高風險貨幣(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉全球經濟復甦在望 美元走軟 資金流向高風險貨幣(圖片:AFP)
Tag
疫情澳幣瑞郎美元匯率gdp美元英鎊歐元經濟復甦避險風險貨幣人民幣匯率風險資產央行歐洲購債刺激

美元週三 (3 日) 遭到拋售，全球景氣復甦之際，政府祭出更多財政刺激措施，加上全球經濟復甦的樂觀消息，提高投資人對風險資產需求，市場資金流向最快從疫情中復甦的經濟體貨幣。

週三 (3 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.3%，至 97.670，跌至 3 月中旬以來的最高水平，包含澳幣等高風險貨幣走強。

美元指數 15 分線圖。(來源: investing.com)
美元指數 15 分線圖。(來源: investing.com)

美國各地爆發大規模種族抗議活動，使得美元兌避險貨幣的匯率走低；美元日圓、瑞郎和英鎊紛紛走貶；澳幣美元匯率飆升至 5 個月高位。

五角大廈在經歷數天的暴力抗議後，於週二表示，美國國防部已經讓 1,600 名美國陸軍部隊進駐到華盛頓特區。

美國總統川普威脅要動用軍隊平息暴力抗爭活動，但美股週三持續上漲，貨幣交易員對市場方向感到困惑。

美元日圓跌至 108.91 日圓，超越兩個月來高點 108.85；美元兌瑞郎落在 0.9613 瑞郎，接近兩個月來低點。

東京大和證券 (Daiwa Securities) 外匯分析師石木幸男 (Yukio Ishizuki) 表示，「美元普遍疲軟，澳幣有很大的運行空間，因為澳幣仍有很多空頭需要彌補，經濟復甦是上行主要因素。」。

週二澳幣美元仍漲逾 1%，至 0.6982 美元，為 1 月 3 日以來最高，在澳洲 GDP 報憂後回吐部分漲幅，但貿易商稱，由於防疫封鎖限制放寬，大宗商品物價上漲，有利於提振市場情緒。

澳洲第一季度 GDP 與去年第 4 季相比，如市場預期的萎縮 0.3%，這代表澳洲即將終結近 29 年來未曾經濟衰退的紀錄。市場認為第二季度因為疫情的打擊，GDP 的萎縮會更大。

與此同時，紐幣美元匯價週二升至 0.6430 美元，為 3 月 9 日以來的最高水平。

歐元美元上漲 0.59% 至 1.1235，為 3 月 16 日以來的最高水平，自 3 月中旬以來首次突破 1.12 美元，市場希望決策者能繼續支持歐元區最弱的經濟體，儘管德國政府週二未能就第二輪刺激方案達成共識。

歐元兌美元15 分線圖。(來源: investing.com)
歐元美元 15 分線圖。(來源: investing.com)

疫情重災區義大利已經取消對旅客的檢疫規定，歐洲經濟逐步恢復開放，經濟學家預計，歐洲央行 (ECB) 於 3 月間敲定規模達 7500 億歐元的緊急購債計畫 PEPP，將於週四再追加 5000 億歐元

英鎊美元上漲 0.21% ，至 1.2576，低於 4 月中旬以來的 1.26，這是投資者人對於全球經濟解封的信心助長。

儘管如此，歐盟與英國似乎還未能就貿易談判達成共識，兩國預定在本週重啟第 4 輪貿易協議談判，市場對其進展的可能性還抱持懷疑態度。

根據私人調查顯示，全球第二大經濟體中國的服務業已恢復增長，提振人們對經濟復甦的預期，週二人民幣小幅上漲。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 是在去年底於中國首次出現，因此中國也是最早放寬封城禁令的主要經濟體，這意味著它可能會比其他國家更早恢復經濟活動。

週二人民幣短暫觸及 5 月 13 日以來的最高位，隨後報在每美元 7.1068，此前財新服務業 PMI 指數顯示，中國服務業 5 月份自 1 月以來首次恢復增長。

截至週四 (4 日) 台灣時間 5:00 價格： 

美元指數來到 97.302。-0.37% 

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1235 美元。+0.58% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2576 美元。+0.21% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6923 美元。+0.41% 

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3494 加幣。-0.16% 

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 108.91 日圓。+0.23%