〈紐約匯市〉經濟復甦在望 美元走軟 資金流向高風險貨幣

美元週三 (3 日) 遭到拋售，全球景氣復甦之際，政府祭出更多財政刺激措施，加上全球經濟復甦的樂觀消息，提高投資人對風險資產需求，市場資金流向最快從疫情中復甦的經濟體貨幣。

週三 (3 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.3%，至 97.670，跌至 3 月中旬以來的最高水平，包含澳幣等高風險貨幣走強。

美元指數 15 分線圖。(來源: investing.com)

美國各地爆發大規模種族抗議活動，使得美元兌避險貨幣的匯率走低；美元兌日圓、瑞郎和英鎊紛紛走貶；澳幣兌美元匯率飆升至 5 個月高位。

五角大廈在經歷數天的暴力抗議後，於週二表示，美國國防部已經讓 1,600 名美國陸軍部隊進駐到華盛頓特區。

美國總統川普威脅要動用軍隊平息暴力抗爭活動，但美股週三持續上漲，貨幣交易員對市場方向感到困惑。

美元兌日圓跌至 108.91 日圓，超越兩個月來高點 108.85；美元兌瑞郎落在 0.9613 瑞郎，接近兩個月來低點。

東京大和證券 (Daiwa Securities) 外匯分析師石木幸男 (Yukio Ishizuki) 表示，「美元普遍疲軟，澳幣有很大的運行空間，因為澳幣仍有很多空頭需要彌補，經濟復甦是上行主要因素。」。

週二澳幣兌美元仍漲逾 1%，至 0.6982 美元，為 1 月 3 日以來最高，在澳洲 GDP 報憂後回吐部分漲幅，但貿易商稱，由於防疫封鎖限制放寬，大宗商品物價上漲，有利於提振市場情緒。

澳洲第一季度 GDP 與去年第 4 季相比，如市場預期的萎縮 0.3%，這代表澳洲即將終結近 29 年來未曾經濟衰退的紀錄。市場認為第二季度因為疫情的打擊，GDP 的萎縮會更大。

與此同時，紐幣兌美元匯價週二升至 0.6430 美元，為 3 月 9 日以來的最高水平。

歐元兌美元上漲 0.59% 至 1.1235，為 3 月 16 日以來的最高水平，自 3 月中旬以來首次突破 1.12 美元，市場希望決策者能繼續支持歐元區最弱的經濟體，儘管德國政府週二未能就第二輪刺激方案達成共識。

歐元兌美元 15 分線圖。(來源: investing.com)

疫情重災區義大利已經取消對旅客的檢疫規定，歐洲經濟逐步恢復開放，經濟學家預計，歐洲央行 (ECB) 於 3 月間敲定規模達 7500 億歐元的緊急購債計畫 PEPP，將於週四再追加 5000 億歐元。

英鎊兌美元上漲 0.21% ，至 1.2576，低於 4 月中旬以來的 1.26，這是投資者人對於全球經濟解封的信心助長。

儘管如此，歐盟與英國似乎還未能就貿易談判達成共識，兩國預定在本週重啟第 4 輪貿易協議談判，市場對其進展的可能性還抱持懷疑態度。

根據私人調查顯示，全球第二大經濟體中國的服務業已恢復增長，提振人們對經濟復甦的預期，週二人民幣小幅上漲。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 是在去年底於中國首次出現，因此中國也是最早放寬封城禁令的主要經濟體，這意味著它可能會比其他國家更早恢復經濟活動。

週二人民幣短暫觸及 5 月 13 日以來的最高位，隨後報在每美元 7.1068，此前財新服務業 PMI 指數顯示，中國服務業 5 月份自 1 月以來首次恢復增長。

截至週四 (4 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 97.302。-0.37%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1235 美元。+0.58%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2576 美元。+0.21%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6923 美元。+0.41%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3494 加幣。-0.16%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.91 日圓。+0.23%