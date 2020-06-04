Fed 喊買公司債 但迄今啥都沒買

《華爾街日報》週三 (3 日) 報導，儘管聯準會 (Fed) 3 月承諾要開始購買公司債，提供市場急需的流動性，但迄今十週過去，聯準會沒買任何公司債。

聯準會 3 月底宣布無上限 QE (量化寬鬆)，將無限量地買進購買美債、MBS、商業票據，甚至還要買進公司債和公司債券 ETF。

這項史無前例的公司債護盤新招，引爆資金大量湧入債市，企業債券銷售自 3 月 23 日的低點急遽反彈。截至 5 月 28 日，今年短短 149 天，美企投資級企業債發行規模已突破上兆美元，超越去年同期的 5480 億美元。

一些債券基金經理和銀行高層表示，美國企業現在不願加入聯準會購買公司債計劃，此舉可能被視為反彈期間業務疲軟的跡象，而汙名化是企業對該計畫卻步的主因之一。

聯準會要求美企須證明，未根據《關懷法》(Cares Act) 獲得其他援助才能獲准參與該計劃，聯準會還將披露公司名稱、及購入的公司債數量和價格。

Columbia Threadneedle Investments 投資組合經理 Thomas Murphy 說：「我真的認為市場不再需要它了。」

一位投資銀行家表示，某些美企不希望 Fed 現在購買其公司債，因為如果新一波疫情席捲市場，這將限制聯準會購買公司債的額度。

截至 5 月 26 日，聯準會公司債 ETF 總額已增至 29.8 億美元，這是高達 7500 億美元的公司債購買計畫一小部分，因為聯準會傾向市場在政策宣布就有所反應，而不是等到政策實施。迄今 Fed 尚未購買任何公司債。

不過，聯準會需要推展公司債計畫，以確保其在投資者中的長期信譽。

Thomas Murphy 稱，如果聯準會沒有建立公司債購買機制，那麼投資者可能會對聯準會未來公告存疑，解決下一次危機的效果將大打折扣。