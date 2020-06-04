繼推特後 Snap也表態！Snapchat不再推播川普貼文

Snap (SNAP-US) 週三 (3 日) 宣布，Snapchat 內的「發現 (Discover)」功能將不再推播川普總統的內容，消息公布後，股價跌逾 2%，但最終跌幅收斂至 0.1%。

Snap 公司聲明，「我們將不會強化煽動種族暴力和非正義的聲音，因此不會在 Discover 上免費推廣這類言論。」

「種族暴力和非正義在我們的社會沒有立足之地，我們應與尋求愛與和平、正義、公正的所有人站在一起。」

Snapchat 上的「發現」頻道

此前一週，因明州白人警察盤查無武裝、無反擊的黑人民眾佛洛伊德時，以跪頸方式導致佛洛伊德窒息而死，引發種族歧視的爭議，全美各地出現暴力抗議活動，川普總統在推特上批評警方執法太溫和，並稱將派軍鎮壓，且揚言當示威抗議活動演變成隨機洗劫的時候，警方就該開槍掃射。

「我們單純無法推廣那些與煽動種族暴力的人有關的帳戶，無論他們是在我們的平台上發表該言論，還是在非我們的平台上這麼做。」

川普被 Discover 功能除名，但其帳號沒有完全遭 Snapchat 移除，依舊是公開且可用狀態，意味著想追蹤川普的用戶仍可以追蹤並看到他的貼文。

在 Snap 做出此決定前，同業推特 (TWTR-US) 也 2 度在川普發文上置放標籤，以抑制川普發文的影響力，一則標示「事實待查核」，另一則川普威脅要派遣國民兵至明尼亞波利斯市鎮壓示威的發文上標示「暴力言論」，在用戶得以看到內容前，必須由推特先審核通過，且加註標籤的文章也會禁止用戶按讚或轉發推文。

然而，臉書 (FB-US) 則因迄今無相關作為而飽受抨擊。

川普則否認他有任何煽動暴力的意圖。