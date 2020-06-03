川普發文惹議 祖克柏堅決不抑制 臉書員工氣炸走人

臉書 (FB-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 週二向員工堅決表示，臉書平台不會節制川普過激言論「洗劫行為出現時，槍決行動就開始。」

《紐約時報》報導，祖克柏週二在虛擬全體議會上向員工宣布這個決定。此前，臉書數十名員工公開批評，認為川普該篇發文違反了臉書制定的社區標準，即禁止使用煽動嚴重暴力的語言。

臉書用戶界面工程師 Brandon Dail 週二在推特上批評臉書領導階層。

祖克柏不節制川普該發文的決定與競爭對手推特 (TWTR-US) 形成鮮明對比。

推特有警語標籤制度，推特已接連兩次在川普的發文上放置標籤，第一次警告用戶該發文屬於「事實待查核言論」，第二次在川普威脅要派遣國民兵至明尼亞波利斯市鎮壓示威的發文上標示「暴力言論」，在用戶得以看到內容前，必須由推特先審核通過，且加註標籤的文章也會禁止用戶按讚或轉發推文。

不滿臉書做法的員工除了公開批評以外，已經至少 2 名員工在社交媒體上發文表示將離職抗議公司作法。

臉書軟體工程師 Timothy Aveni 表示，「我無法忍受臉書對總統偏激訊息持續不作為的決定。」

其他科技產業人士也批評臉書不作為的態度。數據科學家 Ayodele Odubela 週二在推特上發文貼出一張她對臉書人事招聘的回應，稱她拒絕為一家她無法認同其政策的公司工作。

「我們的『總統』在臉書上讚揚暴力和仇恨的言論，你們的執行長卻拒絕對這些言論採取任何行動。」她向臉書人事招聘者如此抱怨。

臉書也遭到至少 2 位合作夥伴的批評。

在週一與祖克柏和臉書營運長 Sheryl Sandberg 對談後，非營利性民權倡導組織《Color of Change》主席 Rashad Robinson 在推特上表示，臉書允許川普煽動暴力侵害黑人的言論持續存在，他無法理解臉書的解釋，且感到失望和震驚。」《Color of Change》為種族相關的司法組織，一直與臉書合作進行民權審核。

「如果普羅大眾煽動暴力的言論會遭社交媒體網站移除，我們就得對全球最具權勢的人制定標準，因其騷擾和攻擊會導致更深層的水準。」Robinson 說。

提供在線治療的公司 Talkspace 週一宣布，由於臉書決定不抑制川普的發文，所以公司將終止與臉書的合作夥伴關係。