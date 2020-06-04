拉美貨幣展開絕地大反攻!  疫情重災區嚇不跑投資人  

拉丁美洲貨幣從 5 月中旬展開一波大反彈，巴西里爾累計勁升 17%，墨西哥披索也飆升逾 11%，原因是多國央行也挹注大量流動性，讓投資人重拾對全球經濟恢復成長的期盼，而且這些貨幣先前已經慘跌一波，價格便宜。

彭博追蹤 24 種新興市場貨幣中，巴西里爾和墨西哥披索漲勢最傲人，先前兩國貨幣表現吊車尾，年初到 5 月 15 日分別重貶 31%、21%。

新興經濟體普遍回升，固然帶動拉美貨幣的漲勢，但拉美國家本身的經濟情勢也助長本國貨幣走強。巴西政治緊張氣氛略為緩解、智利喜迎銅價上漲，利差交易在墨西哥捲土重來。這些因素鼓勵投資人勇於承擔風險，對嚴峻的疫情視而未見。

目前全球新冠肺炎死亡人數，40% 來自拉丁美洲。

Merian Global Investors 駐倫敦經理人 Delphine Arrighi 說，拉美貨幣這波漲勢，是央行流動性、便宜估值和封鎖措施逐漸解除的結果。

智利披索在 5 月 20 日突破 100 日移動均線後，不到兩週再度升破 200 日移動均線，從相對強弱指數來看已經進入「超買」地帶，今年來跌幅迅速收斂至僅 2%。

智利披索走勢。(來源: Bloomberg)

墨西哥披索週二突破 100 日移動均線，再漲 5% 就達到距離下一個阻力點 200 日線。巴西里爾距離 100 日均線也差不到 2%。

Arrighi 說，市場把所有壞消息拋在腦後，「我們終將看到獲利了結賣壓，細節將再度成為投資人關注的事。只不過，現在還不到那個時候。」

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