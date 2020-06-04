〈每日外資外匯觀點〉流動性改善奏效 美元空襲警報未解除

美國公布小非農 ADP 就業數據優於預期，市場樂觀預期在經濟重啟下，受疫情衝擊的經濟衰退已經結束，風險偏好升高，美股連續三天大漲，美元指數日線連續八天收黑，週三 (3 日) 一度來到 97.1882 低點，週四 (4 日) 亞洲盤交易時間展開小幅反彈。投資者週四 (4 日) 晚間關注美國初請失業金數據，以及歐洲央行在 6 月份利率會議通過加碼 QE 5000 億元。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

風險偏好改善降低了市場對美元的需求，美元指數週三跌到 11 周以來的低點。富國銀行分析師認為，目前美元走低似乎是市場流動性所致，短期內仍有走跌的空間，但美元全面下跌也提供了具有吸引的買點。

荷蘭國際集團 (ING) 指出，雖然短期內全球經濟不會回到 2017 年的高水平，但受疫情衝擊的一些難題正在慢慢解決，市場信心正逐漸恢復，資金也開始自避風港撤出，而美元走低，除了避險情緒降溫外，市場流動性危機解除也是原因之一。

花旗集團認為，美國聯準會注入大量流動性，美元相對非美地區貨幣利差縮小，將阻礙美元上漲，再加上聯準會資產負債擴張的速度高於歐、日央行，因此美元指數上漲備受壓力。

AmeriVet Securities 美國利率交易主管 Gregory Faranello 表示，股市六月開頭表現非常好，顯然已拋開部分經濟上明顯的障礙，重啟經濟和聯準會注入數兆美元的流動性，將有助支撐風險資產繼續上漲。

沃頓商學院教授 Jeremy Siegel 也看好在聯準會提供的流動性下，股市還會繼續反彈。

穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 並認為疫情引發的衰退已經結束，除非再爆發第二波疫情或第二度疫情振興經濟決策出現嚴重錯誤。不過他預計美國失業率仍會超過 20%，將創下自大蕭條以來最糟的情況，但失業率可能在 10% 左右穩定下來。