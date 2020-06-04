蔡明彰觀點：主流股大搬風，蘋果與華為雙供應鏈最看好

今天報告的主題是「主流股大搬風，蘋果與華為雙供應鏈最看好」。

蘋果與微軟市值爭霸戰，爭奪地表市值最大企業的寶座各有勝負，在今年 2 月新冠疫情爆發的時候，蘋果關閉了全球的門市，手機需求急凍。但是，居家上班遠距商機興起，微軟的市值超過了蘋果。

到了 4 月底，兩家公司都公佈了第一季財報，超級比一比。微軟營收 350 億美元，YOY 成長 15％，淨利 108 億美元，YOY 成長 22％，最主要是歸功於 Microsoft 365 與商業營業收入，增至 133 億美元，YOY 大增 39％。主要業務是線上會議、雲計算資源這一些業務挹注了微軟的營收與獲利。

反觀蘋果，第一季的營收 583 億美元，YOY 只有成長 1％，淨利 112 億美元，YOY 衰退 3％。從營收跟淨利的絕對數字，蘋果勝出，但成長性微軟勝。尤其第二季，新冠疫情使得手機需求看淡，遠距商機卻看好，所以股市是先行的指標。

在 4 月底第一季財報公佈前的兩個月，今年的 2 月，微軟的市值就提前反應，超過了蘋果。但是，現在各國重啓經濟，局面又不一樣了。到了 5 月下旬，蘋果的市值超過了微軟，目前兩家公司的市值都在 1.4 兆美元，平分秋色，預計在 7 月下旬，兩家公司都會公佈第二季的財報，是否又出現了兩個月前市值的爭霸，發生了重大的變化，所以才使得 5 月下旬蘋果的市值超越了微軟。

萬寶投顧蔡明彰強調，這對台股，尤其是高價的電子股，產生深遠的一個影響。在疫情的期間，微軟概念股大行其道，像遠端伺服器控制晶片信驊 (5274-TW)，今年來股價大漲 35％。高速傳輸祥碩(5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)，今年以來股價也分別大漲 70％跟 38％。再過來，緯穎(6669-TW) 生產伺服器的代工，今年的股價也表現出色，上漲了 19％。

但是，樹再高不會長到雲端上，現在蘋果的市值超過了微軟之後，這一些微軟概念股，可能本益比的估值太高，信驊 43 倍、祥碩 36 倍、譜瑞 - KY24 倍、緯穎 17 倍，即便微軟的概念股下半年展望仍佳，但產品的需求成長增速放緩，這個股價可能高點已經有限了。

但是，反觀蘋果供應鏈受到了疫情的影響，今年全球智慧型手機，根據資策會的估計，出貨 12 億支，YOY 衰退了 16.9％，即便疫情控制之後，消費支出依然保守，還是會比去年減少了 12％。

但問題是，上半年智慧型手機的需求疲弱，下半年它成長的速度將會加快，有幾個現象，蘋果 4G 的手機打 8 折清庫存，降低庫存是手機廠成長的第一道曙光，玉晶光 (3406-TW)，從蘋果超過微軟市值以來，股價大漲 20％，因為這家公司 80％的營收來自蘋果。

再來說，華為第一季的手機出貨雖然下滑 27.3％，在全球各大手機品牌跌幅最大，但是在華為禁令 5 月 15 日頒布之後，我們卻發現華為概念股立積 (4968-TW)，從蘋果市值超過了微軟以來，股價居然大漲 25％。最主要華為已經在 5 月 15 日禁令生效之前，下大單給台積電，麒麟晶片可支撐到年底，手機的問題不是太大。

再過來，5 月以來華為連續發表了兩款 5G 手機，皆採用聯發科 (2454-TW) 天璣處理器，大陸品牌手機中低階的市場幾乎被聯發科吃下，5 月以來聯發科股價上漲 18％，比同期的高通上漲 11％，表現出色。這意味著華為禁令固然實施，但是華為已經做了妥善的因應，未來華為供應鏈仍然具有成長的力道。

但是中國的反擊才剛開始，第一招，網易、京東、拼多多將會從美國回香港掛牌，使得港股的 IPO 大幅增加，港交所 (00388-HK) 今年股價上漲 11％，恆生指數已經收復 5 月 22 日港版國安法的失土，當天恆生指數大跌 1,349 點，收在 22,930 點，但是現在恆指已經回到 24,000 點了。

另外，以火箭速度重量級科技股、重量級 A 股的科創板掛牌，寒武紀，這是大陸 AI 晶片的龍頭，創下 68 天刷新了科創板審核的速度，那中芯國際已經申請回歸 A 股，依照這個速度計算，有機會在 8 月掛牌，但是下半年全球股市最大的變數是川普是否連任，如果沒辦法連任，最受惠的手機品牌肯定不是蘋果，而是華為。

所以選股要買保險，買川普連任失敗的保險，所以蘋果跟華為雙供應鏈這十檔股票最看好。包括台積電 (2330-TW)、大立光(3008-TW)、鴻海(2317-TW) 的蘋概三王，還有 PA 裡面的全新(2455-TW)、穩懋(3105-TW)，PCB 裡面華通(2313-TW)、欣興(3037-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、台光電(2383-TW)，再過來母公司立迅精密的子公司宣德(5457-TW)。

成長性的話，宣德今年成長 83％、穩懋成長 42％、全新 29％、欣興 25％，只有鴻海衰退 28％。

立迅精密反映蘋果頭戴式的耳機，在禮拜三 A 股創下了歷史新高價，這是 A 股中小板市值第一，高達 2,754 億人民幣。另外，鵬鼎控股從蘋果的市值超過微軟以來，在 A 股已經漲升了將近三成，對於它的母公司臻鼎 - KY 形成了很大的漲升推動力量。

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