電子VS生技 六月選股風向球在變

台股從 3 月見底之後緩步向上，到 6 月 4 日為止已經收復 3 月低點以來的跌勢，萬寶投顧王榮旭分析師表示，外資將會支撐台股 6 月行情，不僅電子股回神，生技股多頭行情也將持續，台股後市表現值得期待。

電子股強勢反攻 台股 6 月行情可期

萬寶投顧王榮旭分析師指出，股市往往與市場想得不一樣，新冠疫情造成全球 600 多萬人確診，但台股 4 月反彈 1284 點、5 月小跌 50 點，6 月到 4 日就又大漲了 451 點，已經把 3 月重挫的 1584 點全漲回來了。

6 月 4 日大盤收在 11393 點，離今年前高 12000 點也只差一步之遙，外資最近緊急回補持股，但一時之間根本補不回來。今年前 5 個月外資賣超上市股票達 6617 億元，在美股強勢的情況之下，外資回補潮是支持台股突破前高的推手，6 月行情相當值得期待。

隨著各地解封，新冠疫情反彈的壓力雖然揮之不去，但是大家也不要忽略了各國趁著疫情和緩之後，紛紛注入了振興經濟的強心針。經濟最壞的狀況已經過去，對景氣最敏感的科技股股價會說話。

在疫情利空之下，千元超高價的電子股竟然從 1 檔增加到 4 檔，而 10 元以下的銅板股，像是友達 (2409-TW) 跟群創 (3481-TW)，這些被市場看壞的面板族群，最近也大漲起來了。

電子次族群展開一波波的輪漲，這兩天二極體的強茂 (2481-TW)、台半 (5425-TW) 也大漲；昨天被動元件國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 也漲起來。

受手機銷售下滑影響較大的 PA 功率放大器，也因為這一波反彈相對落後，補漲空間不小。尤其宏捷科 (8086-TW) 受惠中國去美化，去年 EPS 2.54 元，今年在疫情利空的情況之下，第一季 EPS 繳出 1.1 元的好成績，等於一季的獲利已經達到去年全年獲利的 43%，且 4 月、5 月營收 5.55 億元，年增率更是翻倍。

宏捷科今年產能逐步擴增，從去年上半年月產 8000 片，到今年年底月產 1 萬 6000 片。搭上了下半年手機需求回溫的熱潮，加上 5G 對 PA 增量 20~30%，讓宏捷科成為去美化以及 5G 新世代的大贏家，股價在這一波也打出了頭前底的底部型態。

生技多頭行情不便 資金輪流點火新題材

萬寶投顧王榮旭分析師表示，今年只算電子不夠，生技多頭行情不變、只是輪動，防疫股漲多整理，資金轉向新藥及其他的生技股。晟德 (4123-TW) 持股 15% 的子公司新藥獲得授權，母以子貴，光是這樣就連拉了三根漲停板，可見資金仍在生技股輪流點火。

新藥最強是合一 (4743-TW)，而中天 (4128-TW) 持有 22% 的合一，也是母以子貴，股價只由晟德的一半，6 月 4 日也創了波段新高。

新藥股智擎 (4162-TW) 也不甘示弱，新藥已經完成授權，而且也在各地陸續上市，過去股價在百元以上，如今只有 70 幾元，現在股價更是只有合一的一半，有點委屈。

隨著各地重啟經濟，隱形眼鏡、健身器材、保健醫美等跟景氣關聯性比較高的生技股也活過來。像喬山 (1736-TW) 是全球第二大健身器材供應商，第一季受疫情衝擊營運轉虧，但 5 月之後歐美解封，尤其健身房被美國列為第一波開放場所名單，估計 5、6 月業績回溫，而下半年進入傳統旺季，遞延需求將會爆發，最近也成為法人默默吃貨的對象，後市值得大家追蹤。還有更多的潛力股分析，會在 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟大家分享，歡迎讀者免費加入。

立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險