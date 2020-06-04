統一超強化特色店布局 主題店6月中登場

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (4) 日宣布，由於形象代言人 OPEN 小將今年歡慶 15 周年生日，將於 6 月起在台北西門町商圈推出首家「OPEN! 家族主題店」，藉由自家的吉祥物來強化超商門店間的差異化。

統一超說明，OPEN! 家族主題店首店坐落在西門町商圈，是全球首間可客製化 T 恤的便利商店，預計 6 月 11 日登場，門市設計以「OPEN! DREAM WORLD」為主軸導入多元流行音樂元素，店內設有主題燈箱區、直播用餐休憩區、商品展示區和客製 T 恤體驗區，未來也將在門市舉辦 OPEN! 家族見面會，以擴大超商營業場域的多元應用性。

統一超進一步指出，近年來積極耕耘商場經營，今年三度取得「清境商場」經營權並重新改裝，預計 7 月中旬全新開幕，將放置高達 3.5 公尺的巨型 OPEN 小將綿羊公仔，打造 7-ELEVEN「清境門市」成為全新的 OPEN! 特色門市，並將販售 OPEN 小將區域限定商品。

而去年底進駐「日月潭水社綜合商場」朝綜合性商場經營， 商場 1 樓的 7-ELEVEN 水社棧門市設計結合日月潭纜車、櫻花等在地元素和 OPEN! 家族，而 位於商場 3 樓的「OPEN!BIKE 自行車出租站」則是首家可租賃 OPEN 小將聯名電動輔助自行車和變速車的據點。

除了自家 OPEN 小將的主題門市，7-ELEVEN 已擁有「可口可樂」、「海尼根」、「瑪莎拉蒂」、「樂事」和「卡娜赫拉的小動物」等特色門市。