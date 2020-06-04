【財經M平方】港版國安法引發中美衝突再起 雙方各自在打什麼如意算盤？

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港版國安法再度點燃美中衝突導火線，香港面對更多不確定性，但哪些經濟體能夠因此受惠？

5/28 中國兩會投票表決通過「港版國安法」，引來美國強力譴責，並實施制裁，引起股市動盪。本篇 M 平方用宏觀的角度解讀美中各自本身的想法，長期戰略策略為何？東方之珠香港光芒難道從此消失？以及台灣經濟身處的位置又在哪邊？最重要的，是國際股市的長線方向！

一、川普不斷施壓中國，長期以來他在想什麼？

發生什麼事？

5/29（五）川普於記者會批評中國違反中英聯合聲明，聲稱香港自一國兩制變成一國一制，並宣布將指示政府相關部門，取消香港的特殊待遇資格，包括獨立關稅區、旅行區、商品及技術出口限制、商業關係以及引渡條約等一連串制裁措施。另外，也指責世界衛生組織 WHO 遭受中國控制，宣布退出 WHO。

而後中國方面也傳出暫停國有中糧的大豆採購，使得今年受疫情影響落後的中美第一階段貿易協議之一，農產品購買進度有可能更加落後，根據最新資料，今年 1~4 月中國農產品進口量僅 34 億，僅達承諾的 365 億的十分之一不到。

川普長線在想什麼？

2018 年以來，美方自針對「中國製造 2025」的 500 億商品，再到後續加碼的 2000 億商品 25% 關稅，以及第一階段協議達成仍保留的 1200 億商品 7.5% 關稅，貿易關稅至今從未取消，顯示中美間從未真正停戰！而 M 平方也不斷強調川普挑起貿易戰，並將長線抗戰的關鍵原因：1）縮減貿易逆差，推動製造業回流；2）解決技術產權強制轉讓，打擊中國製造 2025。

川普長線經濟以及選舉策略，注定就不會停止對於中國的打壓，而目前面對國內疫情、種族歧視抗議輿論壓力，選擇針對香港制裁及退出 WHO 來轉移焦點，除了較不會給予股市及市場信心壓力外，也較無實質經濟影響力。

二、被川普強力施壓下，中國又在想什麼？

中國近年被迫面臨川普強力施壓，更被要求天價索賠，很明顯中國已經知道川普打壓持續，但中國外交部發言卻不如過往來的強烈，表面態度似乎冷處理美國，中國態度到底為何？觀察以下兩點：

●中國全年政策風向球「兩會政府工作報告」中透漏真正意圖，中國歷史上首次未設定 GDP 成長目標，反而強調「底線思維」，財政、貨幣政策僅符合市場最低預期，保留未來的刺激空間。

●中國領導人習近平在出席十三屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，「要堅持底線思維，全面加強練兵備戰工作，及時有效處置各種複雜情況，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護國家戰略全局穩定」。

可看出中國今年非常強調「底線思維」，代表已經在為最壞狀況做準備，同時中國能直接反擊美國的手段過少，因此便選擇在 5/28 全國人大強力推行「關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」（簡稱「港版國安法」），會議以 2878 票贊成、1 票反對、6 票棄權通過，達成中國長期政治目的，最快將於 8、9 月立法成功。此舉與 2019 年美國通過的「香港人權和民主法案」形成衝突，該法案要求美國國務卿確認香港是否仍享有足夠的自治，以證明其享有獨特經濟待遇是正當的；也違反 1984 年的「中英聯合聲明」保證香港 50 年不變的承諾（還有 27 年才到期），因此中國本次推行「港版國安法」等於挑戰美國和國際秩序，但中國心中想法為，不管有沒有推行法案，都會迎來美國強力打壓，不如選擇現在一起承受。

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三、東方之珠香港經濟與金融地位從此消失？還不能妄下定論！

今年 3 月以來，美國本土新冠肺炎疫情肆虐，4 月期間全美經濟活動幾乎全部停止，導致非農就業單月減少 2000 萬人以上、失業率更是創下金融危機以來新高，嚴重打擊川普引以為傲的經濟、股市政績。而後又發生明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死事件，導致原本重啟解封進度順利的美國各州，蒙上一層不確定性。此時的川普需要移轉國內輿論焦點，使得香港成為政治下的犧牲品，不過也正因如此，制裁效力影響層面並不大，後續是否使得香港經濟、金融長期走空仍須視後續推出的金融制裁而定。

首先，從貿易制裁層面來看，美國雖然是香港第二大的 出口地，但佔比僅有 7.62%，約當 389.7 億美元，但其中高達八成是來自中國的轉口貿易，原本就不享有《1992 香港關係法》- 特殊貿易待遇的 0% 關稅優惠，因此貿易制裁影響程度並不大。

關注重點將放在香港金融制裁以及取消美元結算的可能性上，香港是中國資金流出、流入的重要中間站，而目前川普提及的金融制裁，並非針對全國性的全面禁止，也不是會連帶懲罰與制裁對象的第三方交易人等較廣層面的制裁。另外，川普也未提及直接取消美元結算的選項（此為最壞狀況，雖然金管局擁有龐大美元資產，中國也持有龐大的美債，短期可以保證香港島內美元流動性，但一旦取消等於斷了中國對外金融的路）。因此 M 平方提醒，雖然目前制裁影響層面不大，但後續若有進一步金融制裁推出，投資香港風險仍高，目前強撐於 7.75 強方保證的 港幣 也並無價值。

港版國安法再度點燃美中衝突導火線，香港面對更多不確定性，而美中之間的衝突將帶領市場走向什麼位置？但哪些經濟體能夠因此受惠？更完整的中美事件解析，都在財經 M 平方網站，馬上閱讀！

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