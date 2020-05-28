「港版國安法」草案通過 估9月前頒布具體條文

週四 (28 日) 下午中國人大通過「港版國安法」草案。「港版國安法」草案表決通過後，中國人大常委預料將進一步制定「港版國安法」的具體條文，有分析認為，該法可能在 9 月香港立法會選舉前頒布。

資料來源: 新浪財經, 恒生指數即時走勢

而在「港版國安法」通過後港股表現平穩，沒有出現大幅走弱的跡象。至於港股後勢走向仍要等待美國方面的回應。

香港政務司司長張建宗表示，「港區國安法」只針對極少數危害國家安全的恐怖份子或分裂團體，99.99% 的香港人不會受該法影響，民眾日常生活不會改變且能繼續在香港投資。

張建宗指出，美國享有對香港的龐大貿易順差，任何所謂「制裁」都是雙面刃，美國受損的只會比香港更多，不會有得利方。

有資料顯示 6 大層面，若美國取消香港特殊待遇恐將造成的影響：