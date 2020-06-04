解封行情派對 再闖11500？看外資助攻力道

美國示威活動持續延燒，美股則走自己的路，續往上攻。台股部分終於盼到外資認錯，外資昨日買超 176 億元，頗有卡位台灣 6 月 7 日解封行情意味。加權指數昨日上漲 192.23 點，以 11320.16 點作收，成交值放大至 2117.82 億元。台股續往 11500 點闖關？外資助攻力道將是關鍵。而多方仍須步步為營，站穩 11400 點才有戲！關鍵點位為 11368、11417 與 11456。

11300 點兩端哨站為 11282 與 11310 點，如今日隨美股開高續攻，衝過 11339 與 11368 點，將可續往 11400 點挺進，11400 點兩端哨站為 11383 與 11417 點，再突破 11456 點，即進入 11500 點攻防戰。其中最重要灘頭堡為 11474 點，多方必須站穩 11525 點，才算正式收復。如未能站穩 11282 點，下方 11256 點為多方上攻氣勢強弱分界，如棄守需提防回測 11221 與 11200 點整數關卡，下方護城河為 11184 點。如再棄守需提防回測 11158 點，而 11111 點與 11084 點則是 11100 點兩端哨站。如失守 11084 點則本波攻勢將降溫。

外資搶買台股解封行情派對門票，不僅推升台積電收復 300 元大關，連面板雙虎也推上漲停。今日仍需持續留意新台幣匯率，如新台幣匯率續升，外資買盤也可望持續升溫，只要不出現急貶，台股 6 月將有機會由外資領銜，演出「認錯」行情。

如果外資上攻目的是指數，除電子權值股之外，集團股也可留意。外資昨日買超排行榜中，包括聯電、華新、鴻海、長榮航等，也都具有集團股色彩。如集團股順水推舟，獲得法人買盤推升，6 月底的集團作帳行情，將有機會提前上演。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)