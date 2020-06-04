氣立迎消費電子組裝設備元件需求 Q2起業績可望走強到年底

氣動元件廠氣立 (4555-TW) 第二季受惠防疫設備組件訂單加持，單季營收估達 4.46 億元，可望改寫 8 季新高，第三季因新款美系手機的生產設備需求帶動，也可維持第二季營收水準，2020 年營收、獲利都將向上成長。

氣立今 (4) 日公布 5 月營收，達 1.51 億元，月減 5.08%，年增 28.36%；累計前 5 月營收 6.01 億元，超越去年同期，年增 4.3%。

氣立主管指出，雖然 5 月受中國 51 長假影響工作天數影響，但 5 月訂單接續不墜，兩岸工廠維持高稼動率，推升單月營收年成長 28.36%，累計前 5 月營收也年增 4.30%，顯示集團已擺脫去年貿易戰及第一季肺炎疫情造成的衝擊，預期下半年電子業訂單挹注下，整體營運表現將可優於去年。

氣立 5 月主要出貨動能來自電子業訂單挹注，帶動營收年增，包含 5G 相關電子零組件、工具機、EMS 電子組裝及 PCB 設備等。雖然醫療急單已告一段落，只占 5 月營收約 5%，但氣立 5 月營運表現仍維持高水準，年增近 3 成。

依目前氣立手中訂單來看，6 月營收將再較 5 月下滑，但仍較去年 6 月年增超過 2 成，估單季將達 4.46 億元，改寫 8 季以來新高，而第三季因新款美系手機的生產設備需求帶動，也至少可維持第二季水準。

氣立浙江平湖新廠已進入驗收階段，並申請使用執照中，預計今年第三季可投產營運，氣立主管表示，為滿足需求，新廠區擁有大陸極難申請的排汙執照，可完成模具、鋁壓鑄、陽極、烤漆及精加工等製程，除自用外，並可對外接單，隨著營運規模擴大，也有利再創集團營收高峰。

隨著全球疫情逐步趨緩，終端消費需求也明朗，過去集中於 3、4 月份的消費電子生產設備治、工具組件訂單，可望在下半年開始復甦啟動，並持續至年底，可望帶動氣立第四季淡季不淡，全年營運維持在高檔水準。

氣立在今年 3 月起獲防疫設備組件旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件訂單，呼吸機過濾器組件出貨也提升，第一季稅後純益 1596 萬元，較去年同期 1448 萬元成長 10.18%，每股純益 0.24 元；第二季由於防疫設備出貨持續擴張，業績可望持續走升。

氣立第一季稅後純益 1596 萬元，季增 4.09 倍，年增 10.18%，每股純益 0.24 元；氣立每股擬配發現金股利 1.2 元，包括盈餘配發 0.6 元及資本公積配發 0.6 元，將交 6 月 19 日股東會決議。