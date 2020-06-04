〈陸股盤後〉外資連九買 上證狹幅震盪力守2900點不破

美股漲不停，Nasdaq 逼近新高，帶動週四 (4 日)A 股三大指數開高，不過買盤追價無力，成交量能萎縮，A 股走勢呈現震盪。而權值股保險、證券等出現修正，導致上證走勢更為疲弱，成為三大指數中唯一收黑者。

盤面上，最大亮點則是地攤經濟概念股延續數日以來的漲停潮，只是其權值占 A 股過低，對指數貢獻有限，其餘則是消費零售、汽車、農林牧業、傳媒等類股漲幅較大。至於保險、半導體、軍工、證券等則陷入盤整而收黑。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下滑 0.14%，收報 2919.25 點；深證成指上漲 0.28%，收報 11139.26 點；創業板指上漲 0.39%，收報 2151.38 點。週四 (4 日) 滬深兩市成交金額約人民幣 6500 億元，較前一個交易日下滑 16%。

北向資金進出方面，週四 (4 日) 北向資金共買超人民幣 28.84 億元，其中，滬股通買超人民幣 4.87 億元，深股通買超人民幣 23.97 億元，北向資金已連續 9 個交易日買超。

產業消息

李克強大讚地攤經濟是中國生機，點燃紡織服裝、工藝商品、啤酒、小龍蝦、售貨車等與地攤相關概念股一連數日的漲停潮，週四 (4 日) 浪莎股份、西安飲食、廣百股份、浙江永強、小商品城、銀都股份、國聯水產、珠江啤酒、燕京啤酒 等逾 20 檔個股紛紛漲停。

外媒指出英國已與日本 NEC、三星電子等日韓企業就供應 5G 網路設備進行協商，準備取代華為供應商的地位。利空消息導致部分晶片概念股下挫，軸研科技大跌 7.2%、派瑞股份大跌 7%，科達股份大跌 6.2%、華訊方舟大跌 5.5%。

受到美國禁飛令影響，中美航班最多的中國國航下跌 0.9%、南方航空下滑 0.6%、東方航空下滑 0.2%。

法人觀點

分析師指出自從中國國務院總理李克強去山東煙台考察時大讚「地攤經濟」是中國的生機後，中國各地方政府針對地攤的管制紛紛鬆綁，股市中地攤經濟概念股也趁勢崛起，並打破近期題材類股漲不過三天的現象。不過分析師警告該族群股本小，股性投機，投資人應特別留意風險。

和信投顧指出上證持續守穩年線支撐，加上外資不斷買進 A 股，投資人可以在年線之上積極投入，建議中長線可佈局證券、消費、農林牧業做為核心標的，短線則可選擇汽車、家電、半導體概念的投機機會。

中國國信證券則指出，上證 3000 點是短期主要壓力區，從技術指標來看，若想突破 3000 點阻力，需要更多量能，但目前並沒有這個跡象。若量能沒有擴大，上證將在 2800 點～3000 點之間來回整理。