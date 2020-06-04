歐美疫情蔓延 台橡Q2營運受衝擊程度加劇

合成橡膠廠台橡 (2103-TW) 執行長蔡偉強表示，由於第 2 季歐美地區疫情蔓延，營運受到的打擊將更大，預期將是全年受影響最嚴重的一季；而印度轉投資公司也停工約 2 個月時間，加上當地車市疲弱，今年來自印度廠的業外獲利挹注，恐將因此大幅減少。

今年第 1 季新冠肺炎疫情爆發，重創經濟活動與產業供應鏈，導致全球經濟衰退，主要終端應用市場如汽車、消費性產品等需求大幅下降，台橡終端市場汽車營收占比高達 5 成，營運將直接受影響。

蔡偉強表示，第 1 季營運反應中國需求，目前市場已趨穩，但還未回升到疫情發生前的水準；第 2 季隨著歐美地區疫情蔓延，營運受到的打擊更大，是全年受衝擊最嚴重的一季；若第 3 季沒有特別情況發生，隨著各國陸續解禁，市場大多預期，需求將較第 2 季好轉，但仍得觀察是否會有下波疫情干擾。

台橡今年也因疫情減少資本支出，或延遲部分資本支出投入，配合市場情況調整開工率，避免存貨過度升高。不過，台橡並未放棄中長期的專案項目，雖短期進度多少受到影響而遞延，長期目標未因疫情而改變，持續佈局 TPE 醫療應用、高級鞋材等特用化學材料應用。

台橡去年底完成中國南通高階 SEBS(氫化熱可塑性彈性體) 新廠，年產能 2 萬噸，今年初已進入試車階段，SEBS 產線主要著眼醫療、保健應用，初期將積極取得醫療認證，在此之前也會生產其他應用產品。

越南高級鞋材產線也在去年底完工，產能約 7000 噸，蔡偉強表示，高級鞋材近來確實因疫情影響市場狀況，而現有與新鞋材材料導入的時程上，也都有受到影響。

至於印度轉投資公司方面，蔡偉強說，由於印度從 3 月中旬開始封城，直到 5 月底才解封，印度廠在此期間也停工，5 月 23 日才開始復工，且下游輪胎廠復工時間更晚。從車市銷售數字來看，印度 4、5 月汽車銷售幾乎是 0，今年來自印度廠的業外獲利挹注，恐將因此大幅減少。