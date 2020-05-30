難逃疫情毒手 印度、巴西、土耳其今年GDP恐萎縮

最新經濟數據顯示，在疫情肆虐之下，新興國家多年來強勁的經濟成長也難逃一劫，巴西第 1 季 GDP 季比和年比皆萎縮，土耳其和印度成長也大幅放緩，印度全年度經濟成長更觸及 11 點低谷，而且今年經濟恐怕都會陷入萎縮。

三國今年 1-3 月經濟成長表現如下：

拉美最大經濟體巴西第 1 季較前一季萎縮 1.5%，比去年同期衰減 0.3%

印度 1-3 月 (年度第 4 季)GDP 比去年同期成長 3.1%；3 月底止的財政年度僅成長 4.2%，是 11 年來最低增速

土耳其第 1 季 GDP 季比僅成長 0.6%，比去年同期擴張 4.5%

彼得森國際經濟研究所經濟學家 Monica de Bolle 表示，雖然印度和土耳其今年前三個月 GDP 仍維持成長，但可別誤以為這代表兩國經濟保有韌性，因為 3 月最後一個禮拜啟動的封城措施，真正影響要到第 2 季才會浮現，「情況會變得更糟」。

de Bolle 說，土耳其狀況比巴西好一些，是因為安卡拉當局比巴西更早決定注資挽救經濟。

市場普遍預料，三國 GDP 萎縮，將導致開發中國家經濟成長多年的歷史紀錄在今年劃下休止符。身為世界第五大經濟體的印度，和第九大的巴西，都將交出史上最差表現。

評級機構 Crisil 週二表示，雖然新德里當局已經放寬疫情較輕和緩地區的限制，但印度今年經濟可能萎縮 5%，為 1947 年獨立以來最糟。另外根據巴克萊預估，巴西雞年 GDP 可能也萎縮 5%。

TD 證券新興市場策略負責人 Cristian Maggio 預測，土耳其今年的經濟將萎縮 3%。

IMF 對印度 (綠)、土耳其 (黑)、巴西 (藍) 的 GDP 成長預測。(來源: WSJ)

世界銀行移民和匯款部門首席經濟學家 Dilip Ratha 說，這是世界各個經濟有史以來頭一次歷經同步萎縮，「這場危機快速蔓延，世界各地實施封鎖措施，大城市、小城市、工廠、農場都停工，危急程度程度之高，史上罕見。」

其他大型新興經濟體將遭受更大打擊。已公布的數據顯示，墨西哥第 1 季 GDP 季比下滑 1.2%，年比衰微 1.4%。墨西哥 Citibanamex 公司預估，全年萎縮幅度可能達到破紀錄的 9%。

經濟數據顯示，印度受到的損害將是永遠無法弭平的。印度經濟監測中心表示，由於經濟活動大規模停擺，印度失業率已經飆破 25%。對每個月有 50 萬人投入勞動市場的印度來說，失業率直線上升代表政治動盪難以避免。

巴西病亡人數超越西班牙 位居全球第五

巴西除了面對經濟和公衛危機，也要處理棘手的政治風暴。

根據約翰霍普金斯大學最新統計，全球新冠確診病例在周五攀升到 583 萬，病亡人數達到 360776 人。

巴西確診病例激增，週四單日新增逾 2.6 萬，累計至少 43 萬例確診。目前每天都有超過 1000 人不治身亡，迄今累計病亡人數達到 27878 人，超越西班牙，是全球第五高。

巴西新冠肺炎病亡人數高居全球第五。(圖: AFP)

儘管如此，巴西仍放寬復工限制，金融業和製造業重鎮、人口最多的聖保羅州，從下周一開始可能得以恢復部分商業活動。

聖保羅 Necton 公司的首席經濟學家 André Perfeito 說：「在疫情惡化的同時，巴西卻要解封。看來我們將在今年稍晚恢復防疫隔離封鎖措施。屆時投資將崩潰，消費者支出再次變差。」