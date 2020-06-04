癌症用藥需求增 藥華藥5月營收創同期新高

英國國民保健署發出聲明，將血癌患者列為新冠肺炎病毒高風險族群，藥華藥 (6446-TW) 旗下新藥 P1101 被認為可增加免疫反應，因此，歐洲合作銷售夥伴急拉貨，帶動藥華藥 5 月營收創同期新高。

藥華藥 5 月營收 8346 萬元，月增 7627%、年增 20.84%；累計前 5 月營收 8525 萬元，年減 18.53%。

英國國民保健署指出，包括原發性血小板增生症、真性紅血球增生症、骨髓纖維化等骨髓增生性腫瘤血癌患者，容易受新冠肺炎病毒感染。

藥華藥表示，旗下治療真性紅血球增生症 (PV) 新藥 P1101，為一款超長效型α干擾素，研究發現，可透過多種機制干擾病毒進行複製與傳播，並增強免疫系統，且α干擾素在呼吸道內施用，能降低病患感染機率，且減少病患惡化成重症。

據統計，歐洲真性紅血球增生症病患已增加至 20 多萬人，且目前歐洲藥價每人一年開銷達 300 萬。

藥華藥指出，由於歐洲使用 P1101 的病患快速增加，因此，歐洲合作銷售夥伴從上季開始已增加訂單需求，隨著 P1101 在歐洲市場銷售持續成長，預期後續可望還有權利金收入。