這個數字顯示 恐怕英國5G要棄用華為不容易

據《彭博》報導，為了因應美國總統川普積極圍堵華為的禁令，英國政府亦開始尋找替代廠商，並討論將華為設備從 5G 網路建構中完全剔除，但是，由於目前英國電信業者使用華為設備的比例相當高，因此，要完全將華為設備剔除十分有難度，並且將會產生鉅額的費用。

隨著美國擴大對華為的禁令，加上中國政府於近日頒布了國安法，試圖挑戰香港的自治權，導致英國首相強生 (Boris Johnson) 對於中國的態度逐漸強硬，英國官員亦考慮將華為從 5G 網路計劃中完全剔除。

但是，在目前英國 4G 網路技術中，華為設備所佔的比例已高達 35%，而英國電信 (BT) 使用華為的比例更是超過一半，因此，若英國政府下令完全棄用華為，則將導致這些電信業者的供應鏈受到衝擊。

由於目前 4G 網路設備的舊技術，難以支援行動影音服務等的應用，因此，電信業者急欲將設備升級為 5G 技術，而使用同一供應商—華為，則將有助於加快技術導入的速度。

英國電信業者使用華為比例 (圖：Bloomberg)

目前 5G 網路服務已在英國上線，BT 及英國 Three 電信所使用的 5G 天線，大部份是由華為所供應，此外，Vodafone 大部份的 5G 網路系統亦使用華為設備。

距離 5G 網路完全建構完成還有很長的一段路要走，即使英國在棄用華為之後，電信業者可改為使用更多諾基亞 (Nokia) 或愛立信 (Ericsson) 的產品，但預期將會產生更高的成本。

此外，英國政府對於華為 5G 設備使用的比率上限為 35%，且下令華為不得參與 5G 基礎建設的核心業務，但核心業務及非核心業務的界線仍有許多模糊空間。

BT 曾於 1 月份時指出，若將華為的使用比率上限設定為 35%，則將導致該公司增加 5 億英鎊 (約 6.24 億美元) 的成本。而倘若將華為由 5G 網路計劃完全剔除，則將對於整個產業造成更大的損失。

研究機構 Assembly 預估，若禁止使用華為，將對於英國經濟產生 45 億至 68 億英鎊的成本，且導致 5G 建構的時程至少延後 2 年以上。

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