這個數字顯示 恐怕英國5G要棄用華為不容易
據《彭博》報導，為了因應美國總統川普積極圍堵華為的禁令，英國政府亦開始尋找替代廠商，並討論將華為設備從 5G 網路建構中完全剔除，但是，由於目前英國電信業者使用華為設備的比例相當高，因此，要完全將華為設備剔除十分有難度，並且將會產生鉅額的費用。
隨著美國擴大對華為的禁令，加上中國政府於近日頒布了國安法，試圖挑戰香港的自治權，導致英國首相強生 (Boris Johnson) 對於中國的態度逐漸強硬，英國官員亦考慮將華為從 5G 網路計劃中完全剔除。
但是，在目前英國 4G 網路技術中，華為設備所佔的比例已高達 35%，而英國電信 (BT) 使用華為的比例更是超過一半，因此，若英國政府下令完全棄用華為，則將導致這些電信業者的供應鏈受到衝擊。
由於目前 4G 網路設備的舊技術，難以支援行動影音服務等的應用，因此，電信業者急欲將設備升級為 5G 技術，而使用同一供應商—華為，則將有助於加快技術導入的速度。
目前 5G 網路服務已在英國上線，BT 及英國 Three 電信所使用的 5G 天線，大部份是由華為所供應，此外，Vodafone 大部份的 5G 網路系統亦使用華為設備。
距離 5G 網路完全建構完成還有很長的一段路要走，即使英國在棄用華為之後，電信業者可改為使用更多諾基亞 (Nokia) 或愛立信 (Ericsson) 的產品，但預期將會產生更高的成本。
此外，英國政府對於華為 5G 設備使用的比率上限為 35%，且下令華為不得參與 5G 基礎建設的核心業務，但核心業務及非核心業務的界線仍有許多模糊空間。
BT 曾於 1 月份時指出，若將華為的使用比率上限設定為 35%，則將導致該公司增加 5 億英鎊 (約 6.24 億美元) 的成本。而倘若將華為由 5G 網路計劃完全剔除，則將對於整個產業造成更大的損失。
研究機構 Assembly 預估，若禁止使用華為，將對於英國經濟產生 45 億至 68 億英鎊的成本，且導致 5G 建構的時程至少延後 2 年以上。
(本文不開放合作媒體轉載)