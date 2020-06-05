〈財報〉東芝上年度營業利益報1304億日圓 股價上揚

日本東芝 (6502-JP) 在週五 (5 日) 盤中公布了最新財報。上年度 (2019 年度，2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 的合併財報，營業利益報 1304 億日圓，年增 268%。

在財報數字激勵下，東芝股價在台北時間 5 日下午 1 點 20 分過後，每股暫報 3215 日圓，上揚 3.71% 或 115 日圓。

東芝股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於美國會計準則的 2019 年度合併財報關鍵數據：

營收報年減 8.2% 至 3 兆 3898 億日圓。

營業利益報年增 268.0% 至 1304 億日圓。

歸屬公司股東淨損報 1146 億日圓。(前年度報 1 兆 132 億日圓淨利)

能源等部門的獲利情形出現改善，但去年 4 至 6 月美國 LNG 業務的損失，也使得帳面上出現鉅額虧損。

東芝在財報資料中提到，上年度在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行，以及原油價格下滑影響下，使得全球經濟急速惡化。歐美國家的情況嚴峻，而情況同樣不佳的中國，近期動向則有出現回溫。

另外在日本國內經濟方面，走勢上持續缺乏力道的個人消費、設備投資，以及出口表現等，也因疫情在年度後期出現而使得個人消費急速減少，出口也出現衰退。

年度財測關鍵數據：

營收預估出現年減 6.2% 至 3 兆 1800 億日圓。

營業利益預估出現年減 15.7% 至 1100 億日圓。

預估在肺炎疫情影響下，會給營業利益帶來 900 億日圓虧損。但預估能源部門及裝置業務，都將帶來收益增加。

東芝在財報資料中提到，中國的生產體制在 4 月恢復，歐、美、亞則預估在 6 至 7 月左右恢復。預估全球需求在疫情影響下減少，且時間會持續 1 年以上，營收也將因而減少 2800 億日圓。有關今年度是否實施配息，東芝也還尚未決定。

本年度預估歐美國家的疫情仍會持續，景氣有進一步下滑的風險。雖期待中國疫情趨緩，但也因中國國內外景氣受到疫情影響，該國景氣也同樣有出現進一步下滑的風險。