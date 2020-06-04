〈美股早盤〉初領失業金人數高於預期 美股早盤4大指數回跌

週四 (4 日) 美國勞工部公佈了截至 5 月 30 日當週初請失業金人數，報 187.7 萬人，較前值 212.3 萬人下降，但仍高於市場預估的 180 萬人，此外，當週續領失業金人數則攀升至近 2150 萬，顯示在經濟重啟之後，美國就業市場的壓力雖已稍獲紓緩，但改善的速度仍不如市場預期來得樂觀。

週四 (4 日) 美股結束連日的漲勢，早盤 4 大指數皆下跌，道瓊指數下跌了 75.47 點。

美中貿易關係進展

美國商務部上月將 33 家中國企業和機構列入實體清單，禁止這些企業或機構在未獲得美國政府具體許可的情況下使用美國技術。週三 (3 日) 美國商務部公告，這項出口管制黑名單將於本週五 (5 日) 正式生效。

此外，美國運輸部週三 (3 日) 頒布最新禁令，將暫停中國航空公司飛往美國的航班，以回應中國政府禁止美航空公司復飛中國，命令將於 6 月 16 日生效。

歐洲央行經濟刺激

歐洲央行 (ECB) 週四 (4 日) 宣佈將疫情緊急購債計劃 (PEPP) 再加碼 6000 億歐元，使疫情 QE 總額高達 1.35 兆歐元，同時宣佈維持三大主要利率不變，維持當前低利率直到通膨前景接近央行設立目標水平。

截至台北時間週四 (4 日)22 時許：

道瓊指數下跌 75.47 點或 -0.29%，暫報 26194.42 點

那斯達克下跌 20.39 點或 -0.21%，暫報 9662.52 點

標普 500 下跌 12.58 點或 -0.40%，暫報 3110.29 點

費半下跌 5.85 點或 -0.30%，暫報 1931.62 點

台積電 ADR 上漲 0.57% 至每股 53.37 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.769%

紐約輕原油下跌 1.15% 至每桶 36.86 美元

布蘭特原油下跌 0.68% 至每桶 39.52 美元

黃金上漲 0.98% 至每盎司 1721.45 美元

美元指數下跌 0.11% 至 97.148 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

華納音樂 (WMG-US)

華納音樂早盤上漲 7.47%，達 32.51 美元。

華納音樂集團 (Warner Music Group) 週三 (3 日) 在美國那斯達克上市，掛牌首日股價收盤大漲 20.48%，讓美國沉寂一時 IPO 市場為之一振。華納音樂的發行價為每股 25 美元，落在 23-26 美元目標區間的高標，發行規模則從原本的 7000 萬股增加到 7700 萬股，整體募資金額達到 19.3 億美元，為美國今年來規模最大的 IPO 案。

IPO 之後，華納音樂成為三大音樂品牌中唯一以獨立公司身分上市的公司。環球音樂 (UMG)、Sony Music Entertainment(SME) 都隸屬更大的集團。

亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜早盤上漲 0.06%，達 2479.79 美元。

據《路透社》引述消息人士指出，亞馬遜正在與印度第三大的移動運營商巴帝電信 (Bharti Airtel) 進行初期的討論，計劃投資巴帝電信至少 20 億美元，約佔目前該公司總市值的 5%。巴帝電信在印度有超過 3 億的用戶。

亞馬遜投資巴帝電信的計劃，顯示美國的科技龍頭持續對於印度的電信業者表現興趣。Facebook 投資了巴帝電信的競爭者 Jio Platforms 約 9.9% 的股份，且上個月私募股權投資基金銀湖 (Silver Lake) 亦與 Jio 達成協議，由銀湖入股 Jio 約 7.46 億美元。

蔚來汽車 (NIO-US)

蔚來汽車早盤上漲 4.83%，達 5.86 美元。

受到特斯拉 (TSLA-US) 降價效應而意外受惠，高盛分析師 Fei Fang 於週三 (3 日)，將蔚來汽車的 ADR 評級自「持有」調升至「買入」，並將目標價上調至 6.40 美元，與當前股價相比擁有 37% 潛在漲幅。

Fang 還認為，蔚來汽車已經降低花錢的速度，他預計，該公司若每月生產約 1 萬輛汽車，就能實現盈虧平衡，且他預計這一目標將在 2022 年達成，蔚來計劃在今年 Q2 就能交付約 10,000 輛汽車。

今日關鍵經濟數據：

美國截至 5/30 當週初請失業金 (萬人) 報 187.7，預估 180，前值 212.3

美國截至 5/30 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 228.4 ，前值 260.8

美國 4 月貿易帳 (億美元) 報 - 494，前值 - 444

美國初領失業金人數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

由於市場預期在解封之後，經濟有望迅速反彈，促使美股於週三 (3 日) 大幅上漲。儘管市場一片樂觀，CMC Markets 的分析師 Michael Hewson 則抱持較為保守的態度，他表示，低資金成本促使了股市的上揚，但投資人在進行估值時，並未完全考慮疫情對於經濟所留下的傷痕，並擔憂疫情的「傷痕效應」將會越來越明顯。

針對石油減產及 OPEC+ 會議方面，摩根士丹利分析師 Martijn Rats 表示，為了促使能源市場的供需能夠恢復平衡，石油供給面採取了非常迅速的調整，而主要的調整來自於 OPEC+ 的減產，因此，若 OPEC+ 縮小減產規模，使得更多石油流入市場，則將可能造成油價迅速回跌。