航空旅遊需求回溫 美航空業者大幅增加航班

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情放緩，美國國內的航空旅遊需求出現回溫的跡象，包括美國航空 (AAL-US) 在內的航空業者，皆開始大幅增加航班。

先前由於新冠疫情重創航空產業，各大航空業者紛紛減少航班，以削減成本並減輕財務壓力。根據美國運輸安全管理局 (Transportation Security Administration) 數據顯示，美國機場的旅客人數及機組人員，較去年同期大幅減少了超過 85%。

但隨著美國實施經濟重啟計劃，國內航空旅客人數亦呈現穩定增加的趨勢。於 4 月份時，美國每日平均的航空旅客數為 32154 人，自 5 月 1 日至 5 月 23 日上升兩倍至 78178 人，而自 5 月 24 日至 5 月 29 日，則進一步攀升至每日 110330 人。

根據航空數據商 OAG 統計，美國 4 大航空業者聯合航空 (UAL-US)、美國航空、達美航空 (DAL-US)、及西南航空 (LUV-US) 於 6 月份的航班數，較 5 月份大幅增長了 27%。

此外，美國航空亦表示，計劃於 7 月份恢復航班至去年同期的 55%，在 5 月份時，該公司的航班僅為去年同期的 20%。美國航空的復飛計劃為所有業者當中最積極，聯合航空則表示，預估 7 月航班將恢復至去年同期的 25%。

OAG 分析師 John Grant 表示，整體航空產業出現了復甦的跡象，但消費者行為卻有了明顯的改變，旅客開始傾向延後預訂及付款，以取得更多的彈性。

於台北時間週四 (4 日) 晚上 11 時許，美國航空股價上漲 23.29%，報每股 14.61 美元。