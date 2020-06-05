不滿居家防疫限令 馬斯克口水噴到貝佐斯：亞馬遜該分家了

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週四在推特上表示，他認為亞馬遜 (AMZN-US) 是時候拆分了。

此前作家 Alex Berenson 在推特上發布一張推特擷圖，顯示他即將出版一本有關 Covid-19 的書籍但不符合亞馬遜的銷售標準。Berenson 一直是防疫封鎖措施的批判者，他也一直提倡新冠肺炎重症或死亡的風險沒有媒體報導那麼嚴重，尤其是對年輕人來說，事實上風險要低得多。

馬斯克回應此發文「這真是瘋了。」並標籤亞馬遜執行長貝佐斯，接著又再回應稱「是時候拆分亞馬遜了，壟斷是錯誤的。」

亞馬遜沒有立即回應置評請求。

新冠疫情期間，馬斯克不斷批評政府政策，也曾發文贊成重新開放全國，並在特斯拉財報電話會議上稱居家防疫的限制命令是法西斯主義。

先前特斯拉加州 Fremont 工廠也強硬復工，違反加州阿拉米達郡的居家防疫限令，馬斯克甚至在推特上發文聲稱自己「做好被逮捕的心理準備。」

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 則是在媒體提問下，才知道特斯拉已提早在解禁前復工，但迄今有關當局尚未追究特斯拉相關責任。

馬斯克在 4 月下旬就示意 5 月初重啟特斯拉工廠的計畫，因當時居家限令將於 5 月初到期，但爾後該限令延長執行，馬斯克怒而在推特上揚言就限令一事控訴阿拉米達郡政府，並大罵阿拉米達官員無知，且行徑牴觸州長、總統、憲法自由，甚至與常識不合，還表示他考慮離開加州，將產線移至內華達州和德州。