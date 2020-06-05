網易、京東港股掛牌後 拼多多是下一個？

今年中概股回歸香港掛牌風潮一波接一波，周五 (5 日) 外媒報導指出，消息人士透露，拼多多已於 6 月 3 日秘密向港交所提出上市申請相關資料，預計將於 6 月底通過上市審查，7 月中上旬將正式在港交所掛牌交易。

早在 6 月 2 日市場已傳出拼多多將計劃在 6 月中旬提交申請，甚至不排除加速的可能性。但該消息已被拼多多否認，並表示現在公司現金足夠，所以沒有二次上市計畫。

若拼多多真在 7 月於港股掛牌交易，其將是這波海歸潮中最年輕的二次上市中概股。2018 年 7 月 27 日，成立僅 34 個月的拼多多在美國上市，當時的承銷團為高盛和中金。而上市不到兩年後的今天，拼多多在第二大股東騰訊的支持下，市值已經超越一眾傳統互聯網龍頭，其圍繞在社交電商的經營模式正迅速發展。

資料來源: investing.com, 拼多多股價日線走勢

根據拼多多 2020 年第一季財報內容顯示，截至 2020 年 3 月 31 日的前 12 個月內，拼多多的年度活躍買家數達 6.28 億，單季成長 4290 萬，持續保持用戶數量高速成長的趨勢。

與 2019 年同期相比，拼多多的活躍買家數則增加 1.85 億。截至 3 月底，平台活躍買家平均年度支出金額達到人民幣 1842.4 元，年增 47%，在 2019 年底，這一數字為人民幣 1720.1 元。

市場分析認為這波中概股回歸香港掛牌可為投資人帶來不錯的獲利機會，原因總結有三點，第一是中國資本市場如今已有足夠多的資金去容納這些高市值的企業。第二則是當年這些企業赴美上市時大多是處於虧損，如今不符合在香港上市的影響條件已不存在。第三則是這類網路企業在現今的新聞和輿論中發揮了重要影響力。