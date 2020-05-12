Fremont工廠強硬復工！馬斯克槓地方政府：希望只逮捕我就好

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週一 (11 日) 晚間在推特上表示，特斯拉加州 Fremont 工廠將復工，違反加州阿拉米達郡的居家防疫限令，意味著馬斯克與地方政府的鬥爭激化，馬斯克甚至做好被逮捕的心理準備。

目前尚不清楚馬斯克與其他員工將因此面對多少罰款，但從特斯拉股價反應來看，這件事的衝擊可能偏向個人。

馬斯克在 4 月下旬就示意 5 月初重啟特斯拉工廠的計畫，因當時居家限令將於 5 月初到期，但該限令已延長執行，馬斯克週六怒而在推特上揚言就限令一事控訴阿拉米達郡政府，並大罵阿拉米達官員無知，且行徑牴觸州長、總統、憲法自由，甚至與常識不合。

馬斯克甚至在推特上表示，他考慮離開加州，將產線移至內華達州和德州，並稱此回的事件是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

無論是威脅政府或者違抗防疫限令，均可謂狂人馬斯克再創新舉。

自特斯拉最初計畫復工的消息傳出後，特斯拉股價上漲了 10% 左右或約 85 美元，但之後相關消息就對股價沒有形成太大衝擊，特斯拉股價週一也僅小跌不到 1%， S&P 500 收盤持平。

由於特斯拉甫新推出 Model Y 跨界休旅車，加上其他訂單不斷積壓，馬斯克心心念念重啟生產，不怕槓上當地政府，就怕其他車廠搶得先機，例如 BMW 許多歐洲以及南卡羅萊納州工廠預計現在起任何一天都可能復工。

BMW 尚未就復工時間表回應置評請求。

然而，馬斯克公然違抗當地政府指令後，推特上也出現了「杯葛特斯拉」的串聯貼文。

加州州長紐森傻眼

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 週一在媒體提問時得知特斯拉復工的消息，大感意外並說自己需要了解更多細節才能做任何回應。

根據外媒報導，特斯拉產線員工本週日起預定輪班，週一當地電視轉播呈現特斯拉員工開車一個接一個駛入公司停車場的畫面。

華爾街看法

Wedbush 分析師 Dan Ives 週一研究報告指出，一旦特斯拉有出走之意，各州不乏各種招商 / 稅務優惠，因為特斯拉創造大量就業機會，正是各州和地方官員所需要的。但 Ives 仍看見其中風險，「移轉 Fremont 產線至少要耗費 12 至 18 個月，同時也會增加製造和物流的風險。」

Ives 認為馬斯克這是將底牌亮出的下策。他給予特斯拉股票評級為「持有」，目標價 600 美元。

新街研究公司分析師 Pierre Ferragu 認為，「加州很貴，而且議員越來越難應付，我希望他們不要完全撤離，但這不是很駭人聽聞、不切實際的威脅，要我來說，我就會建議特斯拉真的擬定可行的計畫，以降低出現問題時的風險。」

Ferragu 將 Tesla 股票評為「買進」，目標價 1100 美元。

特斯拉沒有回應置評請求。

