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萊特海澤：中國信守第一階段協議 履約表現出色

鉅亨網編譯羅昀玫
萊特海澤 (左一) 肯定中國信守美中第一階段協議承諾。(圖片：AFP)
萊特海澤 (左一) 肯定中國信守美中第一階段協議承諾。(圖片：AFP)
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新冠肺炎疫情美中陷入指責戰，華爾街高度關注兩國第一階段貿易協議是否生變？美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週四 (4 日) 表示，即便在新冠疫情大流行的背景之下，北京政府也履約表現相當出色。

美、中兩國在今年 1 月簽署第一階段貿易協議，中國同意以 2017 年的數目為基礎，在兩年內增加 2000 億美元採購額，其中第一年採購 770 億美元，第二年為 1230 億美元

但隨著美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情遲遲無法減緩，川普政府對中國不滿聲音日益升高。

川普上月揚言要對中國徵收新關稅，還會研擬一系列的報復措施，貿易戰陰影捲土重來。

川普還質疑中國採購規模是否有符合其在協議所承諾，威脅可能徹底切斷美中關係。週四萊特海澤釋出「北京信守美中第一階段貿易協議」的樂觀言論，讓華爾街鬆了一口氣。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週四在紐約經濟俱樂部 (Economic Club of New York) 發表演說，稱川普政府正「密切關注」中國是否增加採購美國貨，達到符合貿易協議的承諾？就目前來看，他肯定中方努力履行美中第一階段協議的約定。

萊特海澤稱：「從很多方面來說，中方是在 3 月 1 日才能夠採取一些措施，但看到中方自 3 月 1 日以來所做的事情，考慮新冠疫情背景，我認為中國 (履約) 已做得很好。」

萊特海澤補充，川普政府已經看到中國進行「大量採購」，他對中方的採購內容感到滿意。