Slack吃大補丸 與亞馬遜結盟對抗微軟Teams

企業通訊軟體 Slack(WORK-US) 宣布和亞馬遜 (AMZN-US) 簽訂數年合約，亞馬遜全數員工將採用 Slack 平台，Slack 則將採用亞馬遜 AWS 的 Chime 技術，補強最需要的視訊會議功能，以迎戰對手微軟 (MSFT-US)Teams。然而這項消息未能抵銷財報不如預期引發的賣壓，盤後股價重挫 15%。

Slack 目前有 12.2 萬個付費用戶，擁有 84 萬名員工的亞馬遜即將成為 Slack 最大企業用戶。目前 Slack 最大企業用戶為 IBM 的 35 萬名員工。

此外，Slack 一直是亞馬遜 AWS 雲端服務的客戶，但這樁協議進一步鞏固兩者合作關係，也代表 Slack 更不可能採用亞馬遜對手的雲端服務，無論是微軟的 Azure 還是 Google Cloud。

Q1 營收未因居家辦公商機加速成長

Slack 週四盤後公布第 1 季財報顯示，雖然居家避疫令讓居家辦公蔚為風潮，讓 Slack 用戶激增，但該公司營收增幅和前一季相比幾乎持平，和視訊會議軟體 Zoom(Zoom-US) 第 1 季出色表現形成鮮明對比。

Slack 週四盤後股價下跌 15%，跌幅一度深達 17%。該公司股價稍早收盤報每股 37.94 美元，跌幅 4.91%。

不計週四盤後變動，Slack 今年來大漲約 70%。

Slack 股價走勢。(來源: Google)

Q1(4 月 30 日止) 財報關鍵數字

調整後 EPS：每股虧損 2 美分 vs. 每股虧損 6 美分 (Refinitiv 分析師預期)

營收：年增 50% 至 2.017 億美元 vs. 1.881 億美元 (Refinitiv 分析師預期)

Slack 上季營收成長 50%，而去年第 4 季增加 49%，顯示新冠肺炎疫情期間許多人改為在家上班，雖然推升 Slack 服務用量，卻未轉化為更多收入。

Zoom 週二公布第 1 季營收飆升 169%，遠勝分析師預期，更將獲利預測上修逾一倍。

Slack 第 1 季付費用戶數增加 12000 名，是公司成立以來最佳成績，前兩季大約新增 5000 名。付費用戶每天在 app 的時間也增加，達到 120 分鐘。

Slack 預估，第 2 季調整後每股虧損介於 3-4 美分，營收為 2.06-2.09 億美元之間。全年度 (2021 年 1 月止) 表現方面，調整後每股虧損 17-19 美分，比原先預測值 (每股 19-21 美分) 少 2 美分。

投資人對 Slack 取消提供全年「經計算總帳單」(calculated billings) 預測值感到失望，這項加上遞延營業額的總營收，能反映新冠肺炎疫情和經濟不景氣的部分影響。