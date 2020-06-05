〈中美航空互禁〉中國同意外國航空每週復飛1航班 美航空協會認為不夠

中國將從 6 月 8 日起，放寬外國航空公司的禁令，但美國的航空公司仍然反對，認為航班數不足夠。

美國交通運輸部發言人 Andy Post 週四 (4 日) 表示，目前正在評估中國的回應，以確定是否需要採取進一步行動。

另據未具名官員及航空公司官員表示，運輸部可能在未來幾天發布修改後的命令，允許一些中國的航空公司客運繼續飛行美國航線。

華盛頓威脅禁飛中國航空公司

美國政府週三宣布，將從 6 月 16 日起禁止中國客運航空公司的航班飛往美國，在美中緊張升溫之際，美國政府表示，這是為了「恢復美國和中國航空公司之間，競爭平衡及公平和平等的機會。」

隨後，中國民航局宣布 (亞洲時間週四)，放寬外國航空公司航線航班限制，從 6 月 8 日起，外國航空公司可每週運營 1 班國際客運航線航班，這一政策雖未點名針對美國回應，但時機上恰巧。

雖然有所放寬，但美國的航空公司仍然反對，代表航空公司的美國航空協會 (Airlines for America) 週四發表聲明，認為中國的回應雖然是積極的一步，但距離要達成的目標仍遠。

美國航空公司希望再放寬

根據美國航空公司提交計畫，他們希望可批准每天飛行 2-3 個航班。

在 3 月疫情期間，中國政府發布政策，美國往返中國航班的 3 家航空公司聯合航空 (United Airlines)、達美航空 (Delta Air Lines) 以及美國航空 (American Airlines)，前往中國的航班均遭禁飛，但是中國的航空公司航班仍可進出美國國境。

達美航空和聯合航空本月已要求恢復飛中國的航班。兩家公司均表示正在評估中國民航局的指令。美國航空發言人 Ross Feinstein 表示，公司仍堅持 10 月底恢復飛中國航班的原定計畫。