防疫少出門 國泰世華ATM使用率年增10% 交易人數倍增

受新冠疫情影響民眾出門意願銳減，連帶使前往分行臨櫃辦理金融業務的人潮明顯減少，促使自動提款機 ATM 的使用率明顯成長，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華觀察，今 (2020) 年 1 至 4 月底，國泰世華銀行 ATM 的台均服務次數較去年同期平均成長 10%，至 ATM 設定申辦交易的人數更呈現倍數成長。

今年 1 至 4 月，國泰世華 ATM 每月的台均服務次數近 3500 次，全台最常使用 ATM 功能的前四名地區分別為「台北市、新北市、台中市及高雄市。」重度使用時間大多為假日或下班時段，顯示 ATM 不分日夜營運的特性，能滿足都會地區客群平日上班無法至分行辦理申辦型及帳務型的交易需求。

為了讓金融服務更延伸，國泰世華持續拓點 ATM，截至 5 月底，全台擁有近 4500 個 ATM 服務據點，佈點量為國銀全台第二，通路遍及超商、零售超市及台北捷運，且零錢機涵蓋率更為全台第一，截至今年 5 月底為止，全台共有 177 台。

國泰世華資深副總經理鄭有欽表示，隨著科技的進步，自動化設備功能不斷升級，去年國泰世華 ATM，即推出「個資變更申請」、「無卡提款設定」、「手機號碼綁帳號」、「外幣兌換提領」等服務，引起客戶熱烈迴響。

鄭有欽表示，為持續擴充 ATM 功能成為分行的好幫手，今年初更進一步新增「申請網銀非約轉設定」、「串聯線上申辦信用卡」等數位串流服務，此外，ATM 附設的零錢機功能，也提供客戶繳費找零、零錢存款等自助金融服務，滿足了許多攤商、藥局、及小型零錢交易型商家的需求。

鄭有欽進一步表示，此次又新增「信用卡費即時查繳功能」，只要動動手指輸入基本資訊，不需帶帳單也可以直接於 ATM 繳卡費，更可直接選擇自帳戶扣繳、現金繳以及零錢繳等方式，簡化了信用卡費查繳的流程，也希望透過 ATM 的 24 小時服務不中斷的特性，讓習慣至 ATM 繳信用卡費的客戶更便利。

有關「信用卡費即時查繳」功能，只要至 ATM 點選「繳信用卡費」功能，不須插入金融卡，只要輸入身分證字號及生日，即可查詢當期信用卡帳單，接著可選擇插入金融卡，自帳戶扣繳、或放入紙鈔繳費；有零錢機功能的 ATM 還可選擇用零錢繳費，繳完直接找零，用 ATM 進行信用卡帳單查繳，讓民眾繳卡費再也不需帶帳單。而且在 7 月底前在國泰世華 ATM 完成信用卡帳單繳費，國泰世華銀行還祭出抽獎行銷活動。