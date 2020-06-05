睽違3個月 台積電市值重回8兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 本周股價連日跳空走強，繼周三 (3 日) 重回 300 元關卡後，今 (5) 日股價再跳空開高走高，盤中站上 310 元，創近 3 個月新高價，並突破半年線，市值也攀升至 8.038 兆元，睽違 3 個月重返 8 兆元大關；在外資強力回補下，本周市值已增加約 4667 億元。

據台積電財測數字，第 2 季營收估達 101 至 104 億美元，季減 2.04% 至季增 0.87%，高標有機會再改寫去年第 4 季寫下的新高紀錄。若以 1 美元兌換新台幣 30 元計算，新台幣營收估達 3030 至 3120 億元，毛利率估 50-52%，營益率估 39-41%，雙率均可望續站穩高檔。

台積電 4 月營收 960.02 億元，月減 15.4%，年增 28.5%，再跌破千億元大關，為今年次低，但仍為歷年同期新高；前 4 個月累計營收 4065.99 億元，年增 38.6%。雖然 4 月營收失守千億元大關，但法人預估，從財測數字推算，台積電 5、6 月營收均有機會再回到千億元之上。

台積電將於 18 日配發去年第 4 季股息，每股配發現金股利 2.5 元，吸引外資進場回補，已連續 4 個交易日買超台積電，共敲進約 4.27 萬張。

台積電日前傳出受到肺炎疫情影響，5 奈米擴產與 3 奈米試產時程將延後，不過，台積電回應均照進度進行中，並未如外傳延後，預料在下周二 (9 日) 的股東會上，先進製程進度、赴美設廠佈局，及美國擴大對華為禁令的影響，都將成為股東關注焦點。