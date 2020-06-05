日本政府為解決各家電子支付業者，在店家二維條碼「QR Code」互不相通的問題，在進行整合後推出名為「JPQR」的共通條碼，服務也將於 7 月中旬上線。

為促進電子支付普及 日本推出「JPQR」統一條碼 (圖片來源：JPQR)

日本總務省在週五 (5 日) 宣布，為推動電子支付在店家等處普及，針對日本國內的主要電子支付服務，在店家條碼實施整合。商家們在未來只需使用一組專屬的二維條碼 QR Code，就能對應各家電子支付業者的系統需求。不僅方便消費者使用，也簡化了店家的收銀作業。

這個共通的二維條碼 QR Code 取名為「JPQR」，即將於 6 月 22 日在網路上接受商家申請。服務預定在 7 月中旬正式上線，目標本年度在日本全國要推廣到 10 萬店家。

利用智慧型手機來進行付款的電子支付服務，目前由於各家業者給予加入店家的二維條碼 QR Code 還有系統機制各不相同，店家需要備妥不同的條碼讀取機器等，不僅使用不便也造成了店家負擔。

「JPQR」整合日本主要的 18 種電子支付服務，保括了高市占的「PayPay」及「LINE Pay」等。也由於只需一組條碼，就能使用各家業者的電子支付服務，也可望加速無現金支付的普及。