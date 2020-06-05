重振經濟活動 馬來西亞再追加82億美元額外經濟刺激

繼累計規模超過 2400 億令吉的財政刺激政策後，馬來西亞總理 Muhyiddin Yassin 週五 (5 日) 再追加 350 億令吉 (約 82 億美元) 的短期刺激計劃，幫助緩解受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊的勞動力市場並刺激投資活動。

Muhyiddin 表示，其中近 90 億令吉來自政府財政支出，另有 85 億令吉用於支持國內 300 萬個勞動力，為緩解企業給薪壓力，他還將 4 月啟動的薪資補貼計劃延長 3 個月，該計劃由政府直接補貼勞工每月 600 令吉薪資，至今已幫助 200 萬個工作崗位。

政府還將建立一項 20 億令吉的職訓基金，為年輕世代和失業者提供技能培訓計劃，其他措施包含本地組裝汽車免徵銷售稅、進口汽車享有 50% 免稅優惠，以及今年下半年對棕櫚油等產品祭出出口免關稅優惠。

在今年第一季錄得金融海嘯以來最糟經濟增長後，Muhyiddin 警告馬來西亞本季經濟仍將持續萎縮，並預計今年失業率將暴增至 5.5％，相當於 86 萬人。

馬來西亞 GDP 年增率 (圖：TradingEconomics)

新加坡華僑銀行駐新加坡經濟學家 Wellian Wiranto 表示：「相較於政府先前祭出總規模 2600 億令吉的刺激計劃相比，今天公布的計畫似乎沒那麼讓人為之一亮。」儘管如此，至今一系列刺激政策合計仍占該國 GDP 的 20%，他認為這有助於為今年的經濟增長奠定基礎。

馬來西亞伊斯蘭銀行首席經濟學家 Mohd Afzanizam Abdul Rashid 也認為該項計畫相當全面。他稱道：「它解決了我們對勞動力市場的擔憂，並將經濟導向新的常態，尤其在數位化、房地產和汽車等主流經濟方面。」若經濟重啟過程良好，他預計下半年增長情況是可以期待的。