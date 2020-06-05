台化爭取後疫情時代新商機 洪福源：下半年營運可望好轉

台塑四寶股東會今 (29) 日由台化 (1326-TW) 登場，副董事長洪福源表示，在各國逐步解封、重啟經濟活動下，加上產油國擴大減產，高成本庫存已去化，下半年營運將慢慢好轉，將爭取後疫情時代帶來的宅經濟等新商機，擴大市占率。

原先外界預期，台塑企業總裁、同時也是台化董事長王文淵，將現身股東會談石化景氣與展望，不過，王文淵今日並未出席，由副董事長洪福源代打。

洪福源表示，今年以來新冠肺炎疫情蔓延全球，各國為防疫限制人員活動，消費凍結，經濟成長下滑，原油需求減少，使油價重挫，石化產品價格也隨之走跌，市場觀望氣氛更趨濃厚，對全球經濟活動產生巨大影響。

洪福源認為，中國疫情趨緩後，降稅減費刺激內需經濟，歐美各國也逐步重啟經濟活動，加上 5 月起產油國擴大減產，油價止跌回穩，石化產品價格也逐步回升；庫存損失已於 5 月第二周轉正，在高成本庫存去化下，預估下半年營運可慢慢好轉。

雖然面對疫情與石化新產能開出，營運將受影響，不過，洪福源表示，後疫情時代會帶來許多生活習慣的改變，面對社會新常態，會衍生如宅經濟等新商機，將調整產銷方向，關注市場趨向，抓準新商機，並配合新商機來擴大市占率。

洪福源舉例，目前已可看到的新商機，包括宅經濟帶來的家電需求、防疫帶來的醫療防護用品等需求；台化目前營運最好的產品為苯酚與丙酮，就是抓到新商機而有所表現。

產能投資方面，台化去年在中國寧波啟動 PIA、苯酚廠擴建，第 3 季將投產，苯酚廠將從年產能 30 萬噸提升至 40 萬噸，近來苯酚受惠防疫商機，產品需求不錯；PIA 擴建年產能規劃 20 萬噸，但由於中國市場有新產能開出，初期營運會較辛苦；寧波 PTA 廠擴建、美國路州投資案，也在積極推動中。