〈同欣電股東會〉CIS產能滿載至年底 Q3業績估創新高

CIS 封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (5) 日召開股東會，展望第 3 季，營運長張嘉帥認為，CIS、RF(高頻無線通訊模組)需求明朗，前者產能可望滿載至年底，加上傳統旺季效應，以及合併勝麗 (6238-TW) 財報，營收可望優上季，法人估創單季歷史新高。

張家帥指出，原先 CIS 的 RW(晶圓重組) 產能供不應求，產能開出速度跟不上客戶需求，不過，現在因疫情影響，客戶調整訂單，第 3 季末開出的 16 萬片，將剛好滿足客戶需求，預計稼動率滿載至年底。

張家帥也看好，RF 受惠 5G 通訊發展，以及低軌道衛星，將是今年成長幅度最大的產品線，預計第 3 季業績將回升，優於第 2 季；混和積體電路則因菲律賓廠復工進度達 7 成，加上超音波感測器起放量出貨，有助抵銷其他 MEMS 感測器需求下滑的壓力。

至於陶瓷基板，受車市疲軟衝擊，相關業績第 3 季將再下滑，估今年業績衰退 2 成，呈現連兩年業績衰退 2 成以上。

展望全年，張家帥認為，儘管疫情增加不確定性，但同欣電部分產品搭上趨勢，加上整併勝麗綜效陸續顯現，估今年營收、獲利皆會較去年成長。