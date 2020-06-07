〈鉅亨看世界〉全球最大電動飛機試飛行

隨著近年來環境綠化的意識抬頭，汽車業積極進行能源轉型。不過，除了地面運輸的改革外，空中運輸也正積極推動綠能的改革，如今，世界上最大的全電動飛機已經成功完成了試飛，低成本、無污染的航空旅行時代即將來臨。

航空公司可以說是全球環境污染的主要來源之一。麻省理工學院的研究小組曾指出，全球航空業產生的污染導致「每年有 1.6 萬人過早死亡」。此外，燃料飛機也排放大量對環境有害的碳氫化合物、一氧化碳、氮氧化物、硫氧化物等。

總部位於西雅圖的電動機製造商 Magnix 與當地航空公司 Harbor Air 合作，為一台長約 37 英尺的中程航班機型 Cessna Grand Caravan 208，配備了 750 馬力的零排放電動機，創建了名為「eCaravan」電動飛機，並於週四 (4 日) 在華盛頓摩西湖進行了首次飛行測試，最多可搭載九名乘客。

「eCaravan」電動飛機 (圖片：popularmechanics)

Magnix 的執行長 Roei Ganzarski 表示，這只是漫長過程的第一步，也是審核和改進的第一步，新一代的綠色引擎能夠為大型民航客機能源變革帶來更多的動力。

Ganzarski 也表示，新一代的電動飛機不僅將為全球環境健康做出巨大貢獻，同時也將帶來其他好處。少了傳統飛機複雜的燃料發動機，電動飛機需要的維護減少，並且每小時的運行成本將比燃料飛機低 80%。意味可能將會有更低的機票價格，並促使航空公司建立通向航空公司目前服務不足的較小機場和人口較少地區的航線。

「這些電動商用飛機將以前所未有的方式提供人員和包裹的飛行服務。這是一個利基市場。但我們現在就可以開始著手進行研發，並推動整體產業的進步。」Ganzarski 說道。

Ganzarski 也期望該公司新一代的電動飛機能在 2021 年獲得美國聯邦航空管理局 (FAA) 認證。該公司目前也正在開發 1,500 馬力的電動飛機。

不過，低成本、無污染的電動飛機也並非沒有缺點。純電池電動機的續航力自然沒有燃料發動機來的持久，一次飛行的最大航程從原先的 1200 英里減少至約 100 英里。「主要的挑戰在於電池不像燃料那樣具有強大持久的動力。我們之所以選擇鋰離子，是因為在現階段，它是提供飛機飛行所需的能量和安全性，最成熟的技術和化學方法。」Ganzarski 說道。

在未來，里程數預期將持續持續取得進展，但進展可能較為緩慢。Ganzarski 表示，隨著新型氫燃料電池的發展以及尚未發現的技術可能在未來十年內生產出重量更輕、效率更高的電池，飛機的載客量有望增加到近 20 人。不過，要達到能運載 100 名乘客的電動飛機，可能還需要 30-40 年的時間。