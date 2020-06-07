〈人物〉從背信案到最大新藥授權案 晟德董座林榮錦的生技產業布局之路

晟德 (4123-TW) 集團董事長林榮錦上個月在前東家台灣東洋 (4105-TW) 官司二獲判無罪後，旗下轉投資公司加科思授權案也報佳音，有機會刷新大中華區最大授權案紀錄，擺脫官司、營運撥雲見日。

林榮錦被視為生技教父，以晟德為中心、類控股公司型態營運，旗下轉投資公司約 20 家，林榮錦走過低潮、轉投資公司營運逐步開花結果，也為生技產業打造新的營運模式。

晟德主要專注在水劑、精神科用藥及特殊學名藥等，不過近年朝向布局投資新創生醫產業，旗下轉投資公司至少 20 家，其中 7 家已在美、中、台掛牌。

與林榮錦共事多年的發言人林秀月表示，林榮錦喜歡投資早期公司，與強者合作，且想法「前衛」；每次投資案中，林榮錦會重新審視企業的營運狀況，並規劃出短、中、長期目標，其中最大原則是必須要有穩定的現金流。

不難看出，林榮錦放長線釣大魚及穩定金流的投資哲學，以晟德旗下子公司永昕來看 (4726-TW)，晟德入股後，永昕轉型成 CDMO(委託開發製造服務) ，一廠產能已滿載，林榮錦說，建置金費需 9 億元，但公司零負債、帳上資金充裕，可用於建廠所需，未來公司不會再向股東拿錢。

另一間公司順藥 (6535-TW)，經林榮錦重新整頓、找出公司定位後，林榮錦喊出未來 5 年目標，旗下長效止痛劑 LT1001 每年可有 6-9 億元授權金收入，急性腦中風新藥 LT3001 能在 2022 年前完成國際授權，估授權完成有 18 億元收入，另外標靶癌症新藥持續進行臨床試驗，力拚 2025 年市值達 250 億元。

林榮錦曾指出，晟德將持續透過海外籌資、併購及公司定位等策略，力拚 2025 年前打造 7-8 家市值超過 10 億美元的獨角獸企業。隨著林榮錦與前東家背信案無罪暫告一段落、加科思有望成為集團旗下首家獨角獸公司，林榮錦將持續壯大事業版圖。