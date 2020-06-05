〈台塑四寶業績發表〉四寶5月營收月增1.5% 中止連三降 台塑化逆勢成長16%

台塑四寶今 (6) 日公告 5 月合併營收共 765.71 億元，中止連 3 個月下滑，月增 1.5%，年減 40.4%，已連 4 個月營收未站穩千億元，由於營運持續受肺炎影響，終端需求減少，台塑、南亞與台化營仍較上月下滑，而台塑化受惠國際油價反彈，是四寶中唯一較上月成長者，營收月增 15.9%。

台塑 (1301-TW)

台塑 5 月營收 134.55 億元，月減 8.8%，年減 29.2%；前 5 個月累計營收 702.27 億元，年減 23%。

台塑 5 月價量均下滑，受到 PVC 與 EVA 等主要產品價格走跌影響，銷售價差減少 7.5 億元；銷售量方面，由於疫情尚未完全獲控制，PP 下游加工客戶出口訂單減少，加上中國提高口罩品質出口管制標準，PP 纖維料炒作降溫，市場需求回歸基本面，銷售量差減少 5.5 億元。

南亞 (1303-TW)

南亞 5 月營收 194.19 億元，月減 4.9%，年減 21.7%；前 5 個月累計營收 1053.87 億元，年減 12.7%。

由於肺炎疫情持續影響全球經濟，終端需求趨緩，影響各項產品銷售量與價格，南亞 5 月銷售量差減少 8.4 億元，銷售價差減少 1.5 億元。其中，電子產品受消費性電子產品需求減少影響，營收減少 8.5 億元；化工產品營收減少 1.4 億元；EG 產品受惠價差增加，營收成長 0.3 億元；塑膠產品營收減少 0.3 億元；聚酯產品營收則減少 0.1 億元。

台化 (1326-TW)

台化 5 月營收 180.11 億元，月減 0.7%，年減 31.7%；前 5 個月累計營收 1853.7 億元，年減 30.1%。

台化 5 月銷售量差減少 10.1 億元，雖然寧波廠在中國積極推動經濟恢復，加上防疫需求提升下，營收成長，但麥寮廠區 3 座廠定檢，加上福懋受疫情影響，下游需求低迷，使整體銷售量仍較上月減少 10.1 億元；不過，在解封與減產下，油價上漲帶動石化行情，產品價格走揚，銷售價差增加 8.9 億元。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 5 月營收 256.86 億元，月增 15.9%，年減 55.9%；前 5 個月累計營收 702.27 億元，年減 33.8%。

台塑化 5 月銷售量差增加 20.8 億元，銷售價差增加 14.5 億元。其中，煉油事業因煉製量增加，加上杜拜原油走揚帶動，營收增加 25.2%；烯烴事業因營業天數較 4 月多，且乙烯、丙烯因市場供給吃緊，價格攀揚，5 月整體烯烴產品均價每噸增加 40 美元，帶動烯烴事業營收月增 11.2%。