大立光5月營收38.66億元 月減17% 6月客戶拉貨仍疲弱

光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 5 月營收為 38.66 億元，月減 17.45%，年減 23.01%，大立光估，6 月客戶端拉貨動能仍疲弱，與 5 月相比仍無好轉，前 5 月營收 217.45 億元，年增 9.67%。

依照大立光接單來看，分析師黃漢成說，5、6 月動能明顯不如預期，大立光今年 3 月營收 54.44 億元，顯然已成上半年的高峰，在營收低檔徘徊下，股價可能承受較重賣壓。

大立光執行長林恩平日前法說會上指出，受疫情影響，4 月營收估將低於 3 月 54.44 億元，5 月接單也比 4 月低，今年第二季新開發機型較去年同期減少，此營運狀況仍未獲得扭轉。

大立光 5 月出貨產品結構以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比 30-40%，其他產品占比在 10% 以內。

大立光 2020 第 1 季稅後純益 67.2 億元，季減 17%，年增 33%，每股純益 50.1 元，寫歷年最旺淡季紀錄。

大立光日前也決議，去年盈餘每股擬配發 79 元現金股利，改寫台股新紀錄，盈餘配發率 37.49%，與去年相當，將提交 6 月 10 日召開的股東會議決。

大立光在台中工業區內安和段的新廠興建案工程已發包，預計將投入約 24 億元進行土木及機電工程；新建 2 座新廠將分 2020 上、下半年動工，新產能最快 2023 年底開出，新廠已進入營建招標階段，這也是大立光 2018 年台中精密機械園區二廠完工以來，再大興土木擴廠。