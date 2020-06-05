外資連五買 本周加碼面板雙虎逾30萬張、台積電6.2萬張

台股今 (5) 日在權值、傳產族群領軍下，終場上漲 86.17 點或 0.76%，收在 11479.4 點，創近三個月新高，三大法人合計買超 88.76 億元，其中外資本周連五買，買超 463.61 億元，加碼面板雙虎、台積電，本周買超群創、友達共逾 30 萬張，台積電也有逾 6.2 萬張。

期貨方面，外資加碼多單 609 口，多單未平倉口數來到 40035 口，投信減碼 1304 口空單，空單未平倉口數來到 29950 口，自營商則加碼 424 口多單，合計多單未平倉口數達 8397 口。

外資今日在青睞面板族群，買超前十大標的，群創、友達分居前兩名，買超 44462、34623 張，聯電 23635 張、新光金 20762 張、台積電也有 19834 張，其他則依序為南亞科、華航、中石化、英業達、長榮。

外資賣超標的玉山金遭賣 8307 張、旺宏也有 7088 張、欣興 6938 張，永豐金 5723 張，其他依序為臺企銀、台新金、華新科、晟德、義隆、至上、國巨。

投信前十大買超，鈺齊 - KY 1416 張、中信金 1353 張、長榮航 1297 張，華通 1177 張，英業達、緯創也各有 1000 張，其次依序為兆豐金、強茂、晶電、光寶科；前十大賣超，金像電賣超 3115 張居冠，泰鼎 - KY、長榮也分別有 1713、1190 張，其他依序為南亞、南電、群創、欣興、寶成、中美晶、聯電。

法人指出，台股本周攻克年線、半年線反壓，連五日走揚創近三個月新高，市場反應肺炎疫情趨緩、各國陸續解封信心升溫，外資也大展認錯回補行情，但全球主要國家經濟數據不佳、美國暴動事件等，仍是市場不確定性因素。