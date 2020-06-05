穩懋5月營收19.85億元 年增逾4成 前5月衝上百億元

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (5) 日公告 5 月營收，受疫情影響全球供應鏈，5 月營收 19.85 億元，較 4 月小幅下滑，但仍年增逾 4 成，符合預期，前 5 月營收達 100.59 億元，較去年提早兩個月衝破百億元；下半年仍看好手機 PA、基礎建設需求，新產能開出計畫不變。

穩懋 5 月合併營收達 19.85 億元，月減 1.42%、年增 42.41%，再度跌破 20 億元大關，累計今年前 5 月合併營收達 100.59 億元，年增 60.01%。

穩懋表示，受疫情衝擊全球消費市場，估第 2 季營收較首季衰退，不過下半年隨著 5G 手機 PA、3D 感測、基礎建設需求，第 2 季擴產計畫不變，5000 片新產能將如期在第 2 季底陸續開出。

法人估，穩懋 6 月營收將再較 5 月小幅下滑達 18-19 億元，月減幅度在 5% 以內，累計第 2 季營收將達 57-59 億元，季減 3-5%，毛利率則維持 40% 以上。

針對美國擬升級華為禁令，穩懋指出，新禁令內容仍不明朗，但穩懋客戶多元，將持續配合客戶進行後續生產營運調整，現有訂單則不受影響。