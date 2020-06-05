5月我國CPI負成長擴大至1.19% 創10年半來最低

主計總處今 (5) 日公布 5 月消費者物價總指數 (CPI) 年減 1.19%，呈現連續 4 個月負成長，且跌幅連 2 月擴大，並創 2009 年 12 月以來最大減幅；主計總處解釋主要是因油料費、燃氣和菜價下跌，再加上通訊費和旅館住宿費調降；前 5 月平均 CPI 平均年減 0.11%。

若扣除蔬菜水果，5 月 CPI 年跌 1.10%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，則漲 0.08%，主計總處仍認為，隨著國內疫情趨緩，只要經濟穩定成長，目前沒有通縮的疑慮。

圖表：主計總處提供。

從七大類中來看，變動影響較大者是交通及通訊類跌 8.53%，主要是因油料費下跌 35.28%，且通訊費和運輸費分別跌 4.63%、2.04% 所致。

教養娛樂類跌 1.69%，則是因疫情影響，使業者調降旅館住宿費和國內旅遊團費，分別下跌 15.76%、4.53%。

不過，雜項類反而漲 0.87%，反映金飾及珠寶等個人隨身用品價格上漲。

而食物類漲 0.30%，則是因水果和肉類價格分別上漲 3.25%、2.13%，惟蔬菜價格下跌 14.92%，抵銷部分漲幅。

按商品性質別觀察，商品類下跌 2.35%，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 跌 4.05%，耐久性消費品跌 0.20%，半耐久性消費品則漲 0.56%；另服務類下跌 0.19%，其中，娛樂服務跌 4.60%，外食費漲 0.86%。

而前 5 月平均 CPI 年跌 0.11%，其中的商品類跌 0.42%，服務類漲 0.13%，若扣除蔬菜水果，跌 0.29%，而核心 CPI 漲 0.29%。

觀察鄰近主要國家物價表現，前 4 月我國漲 0.17%，新加坡漲 0.1%，日本漲 0.4%，南韓漲 0.9%，中國漲 4.5%；而最新數據是前 5 月我國跌 0.11%，南韓漲 0.7%。