新莊副都心明星國小第一排  輕小豪宅「築億築藝」新建開工

新莊副都心隨著捷運開通及行政辦公大樓進駐後，已成為新北市最具發展性的區域，位於此區純住宅的地段、昌平國小正對面，由築億建設投資興建的「築億築藝」3 日舉辦新建工程動土儀式，精品輕小豪宅正式進駐新莊。。

「築億築藝」位於新莊榮華路一段，面對昌平國小第一排擁有絕佳的位置，因雙語學校昌平國小、昌平幼兒園，及吉的堡美語幼兒園、頭前國中等優質學區加持，讓許多家長在新建工程前早就預約賞屋訂購。

「築億築藝」為副都心首個採用建築安全履歷協會理事長戴雲發研發之 AlfaSafe 柱中柱系統的個案。全案規劃 26 坪 2 房、38 坪 3 房兩種戶型，單層四戶，戶戶皆為邊間，衛浴都有開窗。配備 STUDOR 排水通氣防疫系統、當層排氣工法。建材上，更大手筆採用台北市豪宅等級的精品設備，如杜拜八星級酒店、「陶朱隱園」同品牌 RAK 磁磚；以及德國進口 IMPULS 精品廚具、德國 innoci 時尚衛浴，搭配日本原裝進口 Panasonic A La Uno S2 全自動智慧馬桶。結合全球最大、德國太格精工木地板，及副都心唯一配置個人專屬電動車位的規劃，都讓「築億築藝」成為精品輕奢豪宅的代名詞