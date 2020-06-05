OPEC+會議明展開 延長減產情緒高漲 油價續刷3個月新高

俄羅斯稍早證實 OPEC+ 會議將在本週六 (6 日) 召開後，市場對於 OPEC+ 延長減產 1 個月的樂觀情緒高漲，國際油價於美股盤中走揚，續刷三個月新高。

截至台北時間週五 (5 日) 晚間 22 時許，布蘭特原油期貨上漲 5.10%，暫報每桶 42.03 美元，西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 4.38%，暫報每桶 39.05 美元。

布蘭特原油期貨 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

隨著部分國家放寬封鎖令並重啟經濟，OPEC+ 減產和需求復甦跡象帶動油價持續回彈，自上週五 (29 日) 收盤以來，WTI 油價已漲近 14%，儘管如此，在疫情未完全獲控制下，能源需求恢復情況仍具不確定性。

原先沙、俄兩國已就延長減產 1 個月達成初步共識，後續卻因不滿部分國家減產成效不彰，導致 OPEC+ 遲遲未能定下會議時間。不過，今日卻傳出所有國家一致同意遵守減產配額，且伊拉克、奈及利亞等未能在 5 月遵循配額的國家將在未來提出補償，讓 OPEC+ 會議得以提前於本週末展開。

石油諮詢機構 Petromatrix 分析師 Olivier Jakob 表示：「當前油價漲勢和明日召開的會議有關，這確實令人感到困惑，不過現在看來，他們應該找到了前進的道路。」

全球前兩大產油國沙烏地阿拉伯和俄羅斯原則上同意在 7 月底前繼續維持 970 萬桶 / 日的減產規模，若 OPEC+ 有其他成員國不同意延長現有減產協議，意味著 OPEC+ 減產水平將會在下半年降至原先設定的 770 萬桶 / 日。

不過，若油價漲勢持續下去，可能因此鼓勵更多頁岩油生產商啟動油井。DNB Bank ASA 高級石油市場分析師 Helge Andre Martinsen 就表示：「如今關注美國頁岩油是件有趣的事，市場可能會看到產量下滑過後的急速反彈。」