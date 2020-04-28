OPEC：預計2020年下半年油價將回升至40美元

受到新冠肺炎及價格戰衝擊，國際油價重挫。不過，OPEC 輪值主席 Mohamed Arkab 預期，隨著 OPEC + 達成減產協議，以及 2020 年下半年全球範圍內逐步取消封鎖措施，油價將會反彈，屆時油價有望「從第三季開始上漲至 40 美元」。

Arkab 表示，全球經濟不會長期處於癱瘓狀態，加上 OPEC 及其盟有國承諾於 5 月和 6 月減產 970 萬桶，這些因素將推高 2020 年下半年的石油價格。

Arkab 指出，就中國的狀況來看，中國首先受到了新冠肺炎疫情的衝擊，不過也最早撤掉封鎖，交通運輸業逐漸恢復正常化，並正在推動全球的需求。

上週，OPEC 第四大生產國科威特表示，已經在 5 月 1 日之前開始減少向國際市場的原油供應。該國表示：「感覺到有責任應對市場的狀況。」一位知情的沙烏地阿拉伯工業官員在上週末也曾透露，OPEC 的最大生產國和全球最大的石油出口國沙烏地阿拉伯也已開始減產。不過，其他國家，包括奈及利亞和俄羅斯等國，並沒有急於提前減產。

儘管 OPEC + 生產國作出了減產承諾，並預期經濟將會重新開放和封鎖措施也將緩解，但石油市場參與者仍將注意力集中在全球石油儲存滿溢這樣迫在眉睫的問題上。原油在市場上供過於求，原油儲存空間逐漸稀缺，再加上傳統油槽箱的裝滿，原油只能被放置在油輪上，如今，在新加坡、美國墨西哥灣沿岸以及美國西海岸都有不少油輪在近岸處漂浮，美西海岸更有高達 2000 萬桶的原油滯留海上。